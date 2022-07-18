19歲男請友操盤股票　慘賠18萬怒了！撂人埋伏痛毆洩憤

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子日前請朋友代為操盤股票，沒想到台股連日重挫，害他慘賠18萬，男子心生不滿，假意約朋友到咖啡廳商討後續股票投資事宜，私下找來6名同夥埋伏圍毆他，過程中朋友慘遭折疊刀砍傷，同行友人也被痛毆，幸好都無生命危險，警方獲報陸續逮捕7名犯嫌，訊後依法送辦。

▲蔡男與林男被7人當街圍毆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，19歲黃姓男子日前跟朋友28歲蔡姓男子閒聊，得知他有在玩股票，獲利頗豐，於是提領40萬元要他代操股盤，沒想到近期內台股連連重挫，投入的40萬都被套牢，慘賠18萬，讓他心生不滿。

▼警方逮捕施暴黃男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

16日晚間7時許，黃男假意約蔡男到中和區莒光路一家咖啡店討論後續投資問題，卻私下找來6名友人埋伏，蔡男也由24歲林男陪同前往，一行人看到蔡、林2人出現，立刻衝上前持摺疊刀及棍棒毆打2人，過程中蔡男還被刀砍傷，林男也被痛毆倒地。

警方獲報出動快打部隊到場，7人見狀火速離開，2人經送醫後無大礙，警方根據周遭監視器影片，以車追人，當天晚間11時許，將施暴的7人全數逮捕到案，雖然蔡、林2人不願提告，訊後仍依妨害秩序移送新北地檢偵辦。

▼7人依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）