　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆人喊「yyds」到底啥意思？　5個超夯用語大公開

▲▼每個世代都有代表的流行用語和時事梗。（圖／載自pixabay）

▲不同世代都有其代表的流行用語和時事哏。（圖／載自pixabay）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

現代人多透過網路媒體平台進行交流互動，因此每隔一段時間年輕一輩就會發展出新穎的網路流行用語，這讓那些沒特別關注的人常常會看得一頭霧水。近年在網路上常見的用語「yyds」、「絕絕子」到底是怎麼發展而來的呢？它們又代表著什麼意思呢？一起來看看吧！

許多人常常在滑臉書、instagram、小紅書或抖音的時候，會看到有人留言「香奈兒的包真的是yyds」、「IU的歌聲真的是絕絕子」、「我被安海瑟威穿的那套洋裝種草了」等語，明明都是看得懂的文字，但卻被那些意義不明的詞彙搞得暈頭轉向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天就要來介紹這些時下常被使用的流行語，解答在大家心中已久的疑惑！

1.yyds
「yyds」是代表「永遠的神」，是大陸漢語拼音「Yong Yuan De Shen」4字的首字母縮寫。該詞主要被用來誇獎、吹捧某人事物，舉例像是「Prada樂福鞋yyds」、「Lady M蛋糕yyds」等等，可自行套上真心喜歡或是感到崇拜的品牌或人名。後來也有人將其引用為代表「永遠單身」之意。

2.絕絕子／無語子
「絕絕子」是「絕了」的加強版，一如「我的天啊」的用法，都是用來加強情緒表達的詞彙，代表非常、極度的好或壞，會根據情境的不同而產生不一樣的解讀。舉例像是「XX品牌的秋季新款包包超漂亮，絕絕子」，就代表發表言論者對該款包包感到相當滿意，是一則正面評價；然而，如果是「XX品牌的秋季新款包包款式老氣，價格居然還調漲，絕絕子」，就代表發表者對此包包持有負面看法，認為它是一款極度糟糕的產品。

此外，現今經常會看到的「無語子」也同樣是在最後加上「子」的流行用語。該詞與「無語」、「無言」有相同的涵義，代表令人無言以對、傻眼，舉例像是「到底為什麼那麼多人喜歡這家餐廳？無語子」，就代表言論者對此餐廳的人們程度感到不解、傻眼，較有負面之意。也有些人將其引用為非常令人驚豔、讚嘆之意，舉例像是「無語子！這款香水味道實在太好聞」，就代表此產品好用程度驚人，值得讚賞。

3.種草／拔草
「種草」一詞代表自己因某人事物的推薦或影響，而對某物或某件產品產生了購買慾，或是對其感到喜歡，其含義類似於「推坑」。舉例像是「看到朴敘俊穿的倒鉤Nike後我就被種草啦」，就代表自己因朴敘俊穿著某鞋款，進而讓自己對某事物產生興趣，或引發想要擁有的欲望。

相反地，「拔草」一詞代表這種喜歡的感覺或購買慾望因某些因素失去了，即代表取消購買的計劃，或已失去興趣。舉例像是「原本月底要換最新款的iPhone，但昨天聽到同事使用後的負評，瞬間被拔草」，代表自己已對此款商品失去信心，暫時沒有購買的打算了。

 

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
戶頭莫名多出13萬！　他爽領光下場GG
彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業　判國賠4.7億
快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職
請朋友操盤股票　慘賠18萬怒了！中和男遭7人圍毆
比恐龍還古老！　台東捕獲1.8億年活化石「灰六鰓鯊」
挖出扁桃腺結石！　她見「這輩子最衝擊一幕」狂嘔
鄧紫棋消失半年「突拋多重喜訊」！　合體歐陽娜娜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

「哥吉拉之亂」懶人包曝！一次看討拍、討房經過　人妻芭比Q了

H級正妹開刀…病人服滑落「渾圓春光全露出」！SOD畫面瘋傳　網全傻

網路超人氣BRUNO電烤盤！　參加料理3八強預測夢幻擁有

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

雲林+450！新增1確診死亡個案累計236例　其中逾80歲者佔6成2

2022畢業歌「全糖市」首週奪榜首　高雄四校來勢洶洶

台南市確診+1327名　23、24日開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站

全數位化智慧健康旅程管理服務　打造大台南智慧醫療新里程碑

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

雲林+450！新增1確診死亡個案累計236例　其中逾80歲者佔6成2

2022畢業歌「全糖市」首週奪榜首　高雄四校來勢洶洶

台南市確診+1327名　23、24日開設輝瑞BNT兒童疫苗接種站

全數位化智慧健康旅程管理服務　打造大台南智慧醫療新里程碑

每月最多5880元！高雄租金補貼來了　今起受理「申請資格」曝

車上「嗯嗯啊啊」正嗨！被警察1舉動嚇壞　破處哥秒軟：記一輩子

喝微糖就安心？毒理專家破「手搖飲」迷思　小孩「喝1杯」就超標

「關懷零距離-傳愛永不息」輔大攜手台東聖母醫院視訊會診醫療合作

趙春山／賴清德訪日悼安倍　岸田內政外交兼得利

捕手的小角落擾亂江少慶視力　指甲要閃亮亮「確保安全」

廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

這些國家慘了！遭12兆債務追殺　恐引爆全球陷「倒債」危機

買一捐多！畢嘉士基金會絕美系公益中秋禮盒送愛無國界

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

顏佑庭真的回不去《營業中》？　庹宗康「3個字」吐現況

TOYOTA GR86跑車「確認8／18台灣發表」！熱血降臨麗寶賽車場

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

「哥吉拉之亂」懶人包曝！人妻芭比Q了

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

更多熱門

相關新聞

小朋友狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

小朋友狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

現在不少年輕人會學中國的流行語，尤其是英文拼音縮寫正夯，但有男網友就在Dcard發文，「有比yyds還煩躁的中國縮寫嗎= =」，文中列出5個他最受不了的縮寫，「看完了只覺得，這種用詞有什麼好縮寫的？根本濫用原本縮寫的意義！」

25歲女看4流行語傻了「00後真的會用？」

25歲女看4流行語傻了「00後真的會用？」

拔草遭蛇咬　花蓮女找警求救急送醫

拔草遭蛇咬　花蓮女找警求救急送醫

女兒太驕縱！媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆

女兒太驕縱！媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆

士氣解讀落差與「自我貶抑」原因

士氣解讀落差與「自我貶抑」原因

關鍵字：

流行用語種草拔草yyds絕絕子無語子

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面