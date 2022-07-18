「哥吉拉之亂」懶人包曝！一次看討拍、討房經過　人妻芭比Q了

▲「哥吉拉之亂」引發網上熱論。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有人妻日前在臉書「匿名公社」貼文，抱怨先生因為公仔跟她翻臉「那麼幼稚」，引發廣大網友瘋狂洗臉，沒想到事情沒有因此告一段落，女方還不斷更新後續。《ETtoday新聞雲》整理出事件懶人包，瞬間看懂這次人妻惹出的「哥吉拉之亂」始末。

一、人妻發文

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話題會引發討論，是因為《匿名公社》出現一篇貼文，該篇貼文以人妻角度撰寫，描述先生有收集公仔的喜好，特別是布袋戲、航海王和哥吉拉。最近媽媽和親戚來家裡玩，因親戚小孩特別喜歡其中一隻哥吉拉，人妻便自作主張送小朋友，打算再買過公仔還老公。結果男方暴怒，氣得整晚不回家，還花幾10萬再買一堆新模型，讓她也氣到回娘家，怒罵先生，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀？」

▲人妻發文求助。（圖／翻攝自爆廢公社）

二、話題炎上

貼文一出，風向可以說是一面倒，都直批人妻太不尊重先生，但原PO也不斷留言，「他直接跑去花一堆錢買模型是怎樣？就來吵架的啊！」「我可能有錯在先，他有必要甩門買一堆回來故意氣我嗎？我在說是他幼稚這件事」，讓網友們都認為女方根本不覺得自己做錯。

三、要夫道歉

人妻跑回娘家後，看到先生傳來訊息「妳要回來了嗎？」卻堅持要對方跟自己道歉，並和媽媽說一聲，讓男方爆氣「要道歉什麼？」「我要跟妳媽說什麼啦？叫她不要亂動別人的東西是嗎？」女方也很不滿，「那天吵架，我媽在旁邊都有聽到，她很不滿意你這樣子，那都是親戚，你計較成那樣幹嘛？」最後烙下一句，「到月底前我都不會回去，可以再過分一點。」

四、人妻示弱

人妻似乎以為，不回家這招能讓老公認錯，結果對方不僅開始愛理不理，也不接電話，讓她瞬間急了，隔了一個多小時趕緊道歉，承諾會把模型拿回來，更示軟哀求，「可以不要這樣嗎？什麼叫你累了？我錯了好嗎？我錯了，我今晚就回家」、「你嚇到我了，對不起好嗎？沒有下次了。」

五、夫提離婚

儘管人妻示弱，先生似乎心意已決，「我累了，妳存款還有快100（萬）吧？妳留著，等我下星期出差回來，找律師談一談吧！車給妳，房子我要」，並說自己打算住朋友家幾天，要她不要來找人，急得原PO說自己馬上會回家。在她到家後，真的沒見到老公人影，她再度傳LINE，「你可以回家了嗎？我真的錯了」、「為什麼你的行李箱不見了？你下星期才出差為什麼要帶行李箱？」「我聽你的，都聽你的，以後我乖乖聽話好嗎？」

▲討回公仔，也已經討不回先生的心。（圖／翻攝自爆廢公社）

六、討房插曲

經過一夜，兩人在隔日下午講了一通約18分鐘的電話，眼見男方似乎離婚心意已決，原PO便傳訊息，承諾自己真的會改，「如果你真的最後打算還是要離婚，房子可以請你跟我談談嗎？」「我媽是想說，看看你願不願意，（房子）就給我，我家再貼500（萬）給你。」再度引發網友砲轟。

七、人夫算帳

公仔被亂送，不爽時還看到妻子討房，讓人夫終於受不了、大吐苦水，檢討女方佔有慾重還很霸道，會要他開定位查勤，平常沒工作都靠他養，整天都在看心靈毒雞湯，並表示有看到她發文討拍，最後只留一句，「鑰匙在我這，離婚的事情現在不想談」，就再也沒回應。人妻也只能摸摸鼻子，要老公記得吃飯，還不忘示好，「今天出去我有路過模型店，裡面好多我看不懂的東西，你之後可以帶我去看嗎？我想被你疼……」不過，截至出稿時間為止，人夫都沒有回家的消息。