　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲女兒拔草兩周，崩潰呼喊會好好練小提琴 。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名新竹媽咪，帶著小一兒子「公園當流浪漢1天」，震撼教育引發家長讚爆後，最近也有媽媽超狂分享，讀國三女兒太驕縱，於是趁暑假期間，把她送去「勞改2個禮拜」，方法果真奏效，還讓其他爸媽狂呼能不能辦一個「拔草感恩營」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，去年女兒國三放暑假，也就是疫情期間，原PO看不慣孩子嬌生慣養，恰好有朋友有園藝包工程，因此心一橫，她化身「虎媽」將女兒送狠操一番。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼方法超有用，7月大熱天底下，讓女兒連續拔了兩周，結果女兒品行大逆轉，回家便對著原PO發誓喊話，「會好好的唸音樂，把小提琴拉好，拔草這樣曬真的太苦了。」

「女兒真的大徹大悟了！」原PO心疼之餘，也直呼這樣才能讓孩子快速成長與瞭解賺錢的辛苦，「拔草一天才$800，因為她的工作良率不佳，她學小提琴，一小時就燒了她老娘1800元。」

震撼教育曝光後，就連女兒同學的爸媽們，也呼求原PO今年暑假再辦一場「拔草感恩營」，甚至還願意出工資與午餐費，讓她震驚笑問，「現在的小孩到底是有多誇張啊？」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲家長狂求，今年7月再辦一場拔草感恩營。（圖／翻攝爆廢公社）

文章貼出後，底下網友跪喊報名+1，「請問報名表在哪領取」、「有認識自營商，真的很方便，我家親友都各行各業的老闆。兒子女兒不乖，就叫他們去工作，修車、搬重、端盤子隨你挑」、「養兒育女最高境界」、「兒子應該也要試試看」、「做工這很可以」。

ET快訊
超商最新9款福袋來了！　內容物大公開
他主張不打第三劑「染Omicron一勞永逸」：篩陽也不通報
胡瓜掰了7年《醫師好辣》　「大咖主持人」接棒
快訊／聯醫中興院區群聚　137人PCR出爐
林家父女已得知媽媽噩耗　2姊妹回應令人心疼
陳柏惟從車摔下頭著地　林靜儀曝最新病況
本土累計+43「這行業」超抖！　網悲觀：可以轉行了
王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／北市再爆個案「郵局有確診足跡」　陳時中最新說明

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

一摸胸部就憂鬱！妹子和男友恩愛「超絕望」…竟是傷心乳頭綜合症

快訊／疫情生變！基隆市府突宣布「1400記者會」　林右昌親上火線

高雄虎年超Q新春小物搶先曝光　周五起免費發放領取地點出爐

「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

LIVE／北市再爆個案「郵局有確診足跡」　陳時中最新說明

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

一摸胸部就憂鬱！妹子和男友恩愛「超絕望」…竟是傷心乳頭綜合症

快訊／疫情生變！基隆市府突宣布「1400記者會」　林右昌親上火線

高雄虎年超Q新春小物搶先曝光　周五起免費發放領取地點出爐

「漲」聲響不停　消基會建議：企業應薄利多銷刺激消費

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

LIVE／北市再爆個案「郵局有確診足跡」　陳時中最新說明

港媒：香港30人打到過期BNT疫苗

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

通緝犯迎面遇警心虛「轉身狂逃」　警街頭追百米壓制歸案

龐建國墜樓亡　許崑源愛女憶亡父：祂變成天使守護我

鄭宗哲與悍將新洋投同場出賽　皆繳好表現

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

李靚蕾「已報警」親致電派出所所長！By2閨蜜揪1點酸：特權就是好

快訊／國民黨連敗「朱下韓上」？　韓國瑜15字表態：莫散了團體

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

醫：台灣隨時爆發大規模社區疫情

「3數字」證明：這地方最危險！升三級警戒可能性曝

2022容易遭詐騙！命理師曝4大肥羊生肖

桃機4波傳染39確診　醫曝「別升三級唯一方法」

快訊／桃園食品廠夫妻確診！職場398人採檢結果曝

「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間

王力宏1舉動有玄機！網：是爸媽的願望

「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

王力宏找網軍？PTT文「IP全在海外」被抓包

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

更多熱門

相關新聞

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」

新竹一名母親經常被小一兒氣到，不是飯不好好吃，就是功課不認真寫，就算每天重複嘮叨，甚至用打罵的仍不見成效，於是她決定來一次震撼教育，帶著兒子到公園當流浪漢1天，讓弟弟哭到不行，隔天更神速成長，甚至主動道歉懺悔，表示會改掉那些壞習慣。

年終150萬怎分配？國三弟「一張圖」神解答

年終150萬怎分配？國三弟「一張圖」神解答

高二成父親性奴　女大生宿營曝悲

高二成父親性奴　女大生宿營曝悲

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

關鍵字：

女兒拔草小提琴暑假家長國三

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

本土累計+43「這行業」超抖　網：可轉行了

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面