國三女兒太驕縱！虎媽「送去勞改2周」回家一句話驚呆　網求報名

▲女兒拔草兩周，崩潰呼喊會好好練小提琴 。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名新竹媽咪，帶著小一兒子「公園當流浪漢1天」，震撼教育引發家長讚爆後，最近也有媽媽超狂分享，讀國三女兒太驕縱，於是趁暑假期間，把她送去「勞改2個禮拜」，方法果真奏效，還讓其他爸媽狂呼能不能辦一個「拔草感恩營」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，去年女兒國三放暑假，也就是疫情期間，原PO看不慣孩子嬌生慣養，恰好有朋友有園藝包工程，因此心一橫，她化身「虎媽」將女兒送狠操一番。

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原PO直呼方法超有用，7月大熱天底下，讓女兒連續拔了兩周，結果女兒品行大逆轉，回家便對著原PO發誓喊話，「會好好的唸音樂，把小提琴拉好，拔草這樣曬真的太苦了。」

「女兒真的大徹大悟了！」原PO心疼之餘，也直呼這樣才能讓孩子快速成長與瞭解賺錢的辛苦，「拔草一天才$800，因為她的工作良率不佳，她學小提琴，一小時就燒了她老娘1800元。」

震撼教育曝光後，就連女兒同學的爸媽們，也呼求原PO今年暑假再辦一場「拔草感恩營」，甚至還願意出工資與午餐費，讓她震驚笑問，「現在的小孩到底是有多誇張啊？」

▲家長狂求，今年7月再辦一場拔草感恩營。（圖／翻攝爆廢公社）



文章貼出後，底下網友跪喊報名+1，「請問報名表在哪領取」、「有認識自營商，真的很方便，我家親友都各行各業的老闆。兒子女兒不乖，就叫他們去工作，修車、搬重、端盤子隨你挑」、「養兒育女最高境界」、「兒子應該也要試試看」、「做工這很可以」。