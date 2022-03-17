花蓮女拔草遭蛇咬！痛到什麼都沒看清楚　暖警找圖鑑陪追兇

▲所長安撫婦人並從手機的網路尋找圖鑑讓婦人辨識蛇種。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林鎮55歲羅姓婦女日前中午由家屬陪同到紅葉派出所報案稱，指稱在農地拔草時，遭不明蛇類咬傷右手虎口，造成咬傷處腫脹疼痛及頭暈。

所長陳照欽立即安撫羅女同時指示警員林翰立即撥打119到所協助送醫，所長詢問羅女是否有看清蛇類樣貎，並上網查找蛇類圖鑑供羅女辨識，羅女表示因為事出突然，他痛到沒看清楚是被哪一種蛇咬傷。

▲▼警所通知救護車將婦人送醫觀察治療。

由於羅女沒有中毒症狀，所長研判應該是被俗稱臭青母或臭青公的無毒王錦蛇咬傷，救護車到場後請救護人員轉知醫院，並協助將羅女載送到玉里榮民醫院急診治療，所幸經醫院緊急處理後羅女傷勢已無大礙，返家後羅女及家屬再三感謝員警的協助就醫及辨識蛇種，讓醫院能正確快速的啟動醫療程序。

鳳林分局長簡龍宏提醒民眾近日天氣漸漸回暖，山區草長處常有蛇類出沒，到長滿長草的山區農地工作務必先做「打草驚蛇」動作，驅逐可能潛藏的毒蛇，如有不慎被咬傷時，務必保持冷靜及記住蛇類的特徵緊壓傷處上方，以減緩毒液擴散，並迅速撥打119或110報案電話救助，如於收迅不良地區，則應打112緊急電話迅速就醫治療。