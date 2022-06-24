用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

▲看到別人傳訊息「yyds」，你看得懂嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在不少年輕人會學中國的流行語，尤其是英文拼音縮寫正夯，但有男網友就在Dcard發文，「有比yyds還煩躁的中國縮寫嗎= =」，認為中國網友為了規避社群守則，所以用英文拼音代替敏感詞彙一舉可以理解，可是後來就開始連不必要的日常生活用語也在縮寫，根本造成閱讀困難，「看完了只覺得，這種用詞有什麼好縮寫的？根本濫用原本縮寫的意義！」

男網友認為，為了規避社群守則，可以理解中國網友用英文拼音代替敏感詞彙一舉，可是感覺後來連一些日常生活用語也被縮寫，造成閱讀困難，根本沒那個必要。最近就有幾個詞彙，他不管怎麼唸、怎麼讀都看不懂，「尤其是yyds，我第一次看到真的覺得在供三小！」

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而他查了之後，忍不住吐槽「覺得很靠北，根本沒有人會這樣用好嗎？」因為yyds代表的是「永遠滴神」或「永遠單身」。此外，原PO也很受不了的，還有其他4個縮寫，包括「去s=去死」、「wbzd=我不知道」、「mdzz=媽的智障」、「kswl=嗑死我了」，「看完了只覺得，這種用詞有什麼好縮寫的？根本濫用原本縮寫的意義！」

最後男網友發起討論，「不知道還有沒有比這些縮寫更討人厭的詞，可以給小弟長長知識嗎= =」。貼文一出，底下爆出一片熱論，「yyds我還以為是意淫到死」、「wml（我沒了），到現在不知道什麼意思但一直看到==」、「我覺得在那邊『duck不必』也很智障」、「srds（雖然但是），不懂為什麼連這個都要縮寫。」

還有人表示，「在補習班，現在小朋友很多真的用中國拼音法聊天，連講話也是 一直xswl、yyds……但明明都在台灣，也還是學注音，我看不懂還要上網查，才能跟他們溝通哈哈哈！真的老了」、「除了被黃標，我猜可能對他們來說比較好打，畢竟他們用拼音，但我們用注音」、「對中國沒啥感覺，但看到這些縮寫真的會躁起來==」。