「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

▲網友騎車經過坪林見2位辣妹路邊賣花生，拍照PO網引起暴動。（翻攝「騎車環島趣」）



圖文／鏡週刊

通常觀光景點的路邊，總會看到有人擺攤賣水果、小吃等，不過不一定每個人都會停下來捧場購買，但如果是火辣正妹在兜售呢？有一名網友曝光一張照片，只見兩名正妹站在路邊賣花生，尤其穿搭「太有誠意」，讓鄉民們看了忍不住直呼「想吃花生了」。

有網友在社團《騎車環島趣》貼出照片，只見路邊有2位長髮正妹站在一輛紅牌重機旁，一位拿著罐裝花生，另一位拿著賣「香酥花生」的看板，上面寫著梅香、芥末、香辣等口味。兩名正妹外套下穿著低胸上衣，傲人上圍相當吸睛，原PO在貼文說：「現在賣花生都這麼拚了，騎重機去坪林賣？車友們快來買花生喔」。

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不少網友在貼文下方留言：「喚醒了我吃花生的強烈慾望」「是不是擺在測速區間內？」「這花生很辣哦」「口水直流...垂涎欲滴」「我看不出來花生在哪裡？我只看到… 算了吧」「男人的錢真好賺」「放大看花生口味的傢伙，都去面壁」「花生牛奶，絕配」。圖左辣妹IG被網友曝光，她名叫「周妍」，5天前寫下「今天在坪林牌樓當小販賣花生，感謝購買」。

日前，她在IG發文表示「沒有隱藏自己是兩個小孩的媽」，捍衛日常穿搭風格的自主權，也強調自己本身有正職工作，只是利用空檔時間為自己找副業賣花生努力賺錢、不偷不搶，卻看到酸民留言難聽，讓她直呼「放過我好嗎？」網友見狀紛紛為她加油打氣，鼓勵她「繼續辣下去」「冷處理酸民」。



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