　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

▲網友騎車經過坪林見2位辣妹路邊賣花生，拍照PO網引起暴動。（翻攝「騎車環島趣」）

圖文／鏡週刊

通常觀光景點的路邊，總會看到有人擺攤賣水果、小吃等，不過不一定每個人都會停下來捧場購買，但如果是火辣正妹在兜售呢？有一名網友曝光一張照片，只見兩名正妹站在路邊賣花生，尤其穿搭「太有誠意」，讓鄉民們看了忍不住直呼「想吃花生了」。

有網友在社團《騎車環島趣》貼出照片，只見路邊有2位長髮正妹站在一輛紅牌重機旁，一位拿著罐裝花生，另一位拿著賣「香酥花生」的看板，上面寫著梅香、芥末、香辣等口味。兩名正妹外套下穿著低胸上衣，傲人上圍相當吸睛，原PO在貼文說：「現在賣花生都這麼拚了，騎重機去坪林賣？車友們快來買花生喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

不少網友在貼文下方留言：「喚醒了我吃花生的強烈慾望」「是不是擺在測速區間內？」「這花生很辣哦」「口水直流...垂涎欲滴」「我看不出來花生在哪裡？我只看到… 算了吧」「男人的錢真好賺」「放大看花生口味的傢伙，都去面壁」「花生牛奶，絕配」。圖左辣妹IG被網友曝光，她名叫「周妍」，5天前寫下「今天在坪林牌樓當小販賣花生，感謝購買」。

日前，她在IG發文表示「沒有隱藏自己是兩個小孩的媽」，捍衛日常穿搭風格的自主權，也強調自己本身有正職工作，只是利用空檔時間為自己找副業賣花生努力賺錢、不偷不搶，卻看到酸民留言難聽，讓她直呼「放過我好嗎？」網友見狀紛紛為她加油打氣，鼓勵她「繼續辣下去」「冷處理酸民」。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
網推SPA等級沐浴乳「如沐春風」　她直呼：一天洗幾次都甘願
夏日必備！尪喊「怎麼可以不買」扛回家　網：換孩子笑容值得了
女半年內換4份工作「年薪多10萬」　男友卻搖頭碎唸這一句

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
新竹威秀色狼出沒！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

不捨路蟹遭路殺　黃偉哲呼籲民眾一同讓蟹媽媽平安生產

她送走丈夫哥吉拉公仔被提離婚！網敲碗「快分開」：妳不要，我要

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

不捨路蟹遭路殺　黃偉哲呼籲民眾一同讓蟹媽媽平安生產

她送走丈夫哥吉拉公仔被提離婚！網敲碗「快分開」：妳不要，我要

美女主播早產大失血！龍鳳胎一出生插滿管子　神隊友嚇到說不出話

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

NBA球員暑假又虐菜　暴龍小將弗林單場狂轟「73分」

周杰倫在澳洲被跟車！　高EQ親吐「9字警告」

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

葉竹軒3失誤被換下　郭俊麟好暖：我們不會責怪你

天竺鼠車車北中南主題路跑登場　馬鈴薯親臨應援...通關可獲限定周邊

加盟快艇真心話！　沃爾：我願意放下自尊只為贏球

能力再好也會埋沒　或許你少做這3件事

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

任二件折扣商品沒打折！店員：同品項才有

好市多劃單員瞄一眼把她攔下　網見過程驚呆

民宿收訂金突喊「遭雷擊停電」　真相網氣炸

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

獨／水乾淨了！消失60年的日本禿頭鯊重現淡水

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

劉德華看中她！10年後真「爆紅全亞洲」

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

A-Lin認被天團主唱暗戀　合體曝光曖昧情...鬆口甜喊：我願意！

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面