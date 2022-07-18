京阿尼36死縱火滿3年　家屬絕望等不到開庭！嫌2度要求精神鑑定

▲京阿尼縱火事件被認定是日本戰後最嚴重的蓄意縱火案。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本動畫公司京都動畫（簡稱京阿尼）第一工作室2019年7月遭人蓄意縱火，導致36死32傷的慘劇，而嫌犯青葉真司本人也受到全身90%的三度燒燙傷。京阿尼縱火案18日屆滿3年，然而罹難者家屬至今卻遲遲等不到開庭，期間嫌犯律師更是2度要求進行精神鑑定。根據內部人士透露，京阿尼案最快也要等到明年才能舉行首次庭審。

根據《日本放送協會》報導，京阿尼18日於舊址舉行追悼儀式，且特定選在當年縱火事件發生的上午10時半開始，並在10時34分在京阿尼的YouTube官方頻道同步公開追悼影片。追悼式一共聚集了約120名京阿尼工作人員與遺屬。

▲▼京阿尼大火燒死36名工作人員。（圖／路透）



京阿尼第一工作室2019年7月18日上午遭到青葉真司潑灑汽油縱火，火勢瞬間將3層樓高的建築物吞噬，一共造成36名工作人員死亡，32人輕重傷。由於青葉本人也受到嚴重傷勢，事發後就一直接受治療，京都府警方直到2020年5月才依殺人、縱火等嫌疑將其逮捕，京都地檢則在2020年12月將其起訴。然而事發至今已3年，首次開庭的時間卻遲遲沒有決定。

▲青葉真司經搶救後，順利撿回一命。（圖／路透）



青葉真司的辯護律師2021年秋天申請對被告進行第2次的精神鑑定，然而在第2次的精神鑑定後，相關程序卻沒有太大進展，甚至連首次開庭的時間都無法定案。根據相關人士透露，最快也要等到明年才能進行首次庭審。

由於許多罹難的動畫師已屆中年，家中父母皆已高齡，對此深感無奈。遺屬表示，「雖然這也是沒辦法的事，但是再這樣拖下去，不知道我有生之年是否能等到判決結果出爐的那一天。」還有其他遺屬悲傷說道，希望趁著自己還有力氣、還健康的時候，能夠親自到庭上聽聽被告的辯解。

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