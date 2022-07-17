酒醉女大生遭性侵墜樓亡！男同學上銬步向法院　冷回一句：對不起

▲仁荷大學女大生從校舍3樓墜樓慘死，現場還殘留斑斑血跡。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁荷大學傳出校園性侵致死案，就讀一年級的20多歲女大生A某15日凌晨在喝醉後慘遭男同學B某性侵，之後從校舍3樓墜下慘死，斷氣時全身一絲不掛，頭部與耳朵、嘴巴流出鮮血，B某被逮捕後向警方坦承犯案，今（17）日下午移送法院進行審訊時，僅向被害女同學表示，「對不起」。

根據《韓聯社》，年僅20歲的男同學B某被依涉嫌犯下準強姦致死罪移送法辦，17日下午3時30分雙手被綑綁、戴上手銬，移送至仁川地方法院進行羈押前審訊，戴上帽子、口罩的他從警車走下來時不發一語，面對現場媒體記者提問時，更是保持沉默。

當記者們問道，「你承認曾犯下性侵嗎」、「是你將受害者從3樓推下，且帶有殺害意圖嗎」、「你曾計畫湮滅證據嗎？為何（犯案後）沒有對外求援呢？」，男同學B某不發一語、迴避提問。

不過當記者問道「有什麼話想對受害者說的嗎？」時，B某則簡短回道，「抱歉」。

▼男同學B某下車後僅表示道歉。

這場性侵致死案發生在仁荷大學位於仁川市彌鄒忽區的校區，A某與B某在與其他一行人喝完酒後，男同學B某對女大生A某表示，「我可以送你到學校」，於是兩人一起移動，從附近監視器影像更可以看到，B某於15日凌晨1時30分攙扶著意識不清的A某進入該棟校舍。

直到凌晨3時49分，女大生A某被路過的行人發現陳屍在校舍外的後門道路上，死時全身赤裸，衣服被丟在一旁，至於內衣褲則被丟往他處，頭部、耳朵、嘴巴流出鮮血，緊急送醫搶後仍宣告不治。

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