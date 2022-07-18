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日媒民調：7成日本人肯定前首相安倍晉三功績

▲▼日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，警方在現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三對該國近帶政經發展起到重要作用。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

日本每日新聞與社會調查研究中心最新民調顯示，對於8日遇刺身亡的前首相安倍晉三功績，有7成日本民眾肯定。此外，首相岸田文雄內閣支持率為52%，比上月民調增4個百分點。

每日新聞與社會調查研究中心於本月16、17日實施民調。民眾被問及8日安倍在奈良市為參議院選舉候選人助選進行街頭演說時遭槍擊身亡案，是否影響到參議院選舉結果，回答「有影響」者高達71%、回答「沒影響」者僅占19%、回答「不清楚」者占10%。

槍擊案發生的兩天後，7月10日參議院選舉結果，執政黨自民黨拿到改選議席的過半數席次63席，獲得大勝，加上聯合執政的公明黨拿到13席，執政聯盟共拿到76席，包括非改選的席次在內，維持參議院過半席次。

有關安倍的功績，回答「很肯定」者占37%、「還算肯定」者占33%，總計7成民眾表示肯定。回答「不太肯定」者占17%、「完全不肯定」者占12%。

被問及期待岸田政府施政的優先順序為何，回答「景氣對策」者占31%為最多，其次是回答「物價對策」者占24%、回答「外交及安全保障」者占11%、回答「少子化對策」者占10%、回答「修憲者」者占10%、回答「社會保障」者占9%。

日本參議院議員任期6年，每3年改選半數席次。民眾被問及下一次參議院選舉舉行時，也就是3年後的日本社會是否會變得更好，回答「會變得更好」者僅占14%、回答「不會變得更好也不會變得更壞」者占37%、回答「會變得更壞」者占36%、回答「不清楚」者占13%。

每日新聞指出，對岸田政府而言，在2025年之前只要不解散眾議院的話，可說是沒大規模國政選舉的「黃金3年」，但民調顯示，認為3年後日本社會將變得更好的民眾不多。

本屆參議院選舉，修憲勢力拿到的席次有所增加。民眾被問及是否期待推動修憲的討論，回答「希望推動」者占53%、「不希望推動」者占30%。

這次參議選選舉，自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨「修憲4黨」共拿到93席，加上非改選席次的話，維持超過修憲提議案所需的參議院2/3席次門檻。

有關政黨支持率，自民黨34%（同上次民調）、日本維新會15%（上次13%）、最大在野黨立憲民主黨8%（上次7%）、令和新選組5%（上次3%）、參政黨4%（同上次）、公明黨4%（上次6%）、國民民主黨3%（同上次）、共產黨3%（上次6%），回答「無支持的政黨」者20%（同上次）。

這項民調是透過手機簡訊功能以及打普通電話自動語音發問的方式進行調查，獲得621件手機和410件普通電話有效作答。


 

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