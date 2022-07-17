無法接受媳婦是男的！韓前總理反對同志遊行：同性戀破壞家庭倫理

▲首爾市廳廣場另一端，身穿白衣的基督教、保守派團體成員展開反對集會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓性少數者族群最大盛事「首爾同志大遊行」睽違3年於昨（16）日在市廳廣場前舉辦，隊伍甚至得冒著暴雨遊行，仍然不減民眾興致，主辦方宣稱參與人數達13.5萬。然而，南韓前國務總理黃教安卻表現出不同聲音，認為同性戀與同性性行為正在徹底瓦解家庭倫理。

長期以來篤信基督教的黃教安，不僅曾是新世界黨（國民力量前身）出身的國務總理，更於2017年3月時任總統朴槿惠慘遭彈劾下台後，短暫代理南韓總統職務。

▲南韓前國務總理黃教安。（圖／達志影像／美聯社）

根據黃教安親自經營的YouTube頻道，黃教安16日身穿白衣、手持寫著「誓死反對同志遊行」標語的看板，出席首爾市廳廣場另一端、位於大漢門與首爾市議會之間的反對同志遊行集會，該場集會主要由南韓保守派政治勢力、基督宗教團體所主辦。

黃教安16日晚間在臉書發文，「酷兒文化節所在的首爾市廳廣場正在下雨，該活動所在的市廳廣場參加人數相當稀少，然而舉辦反對集會的市廳站前卻擠得水洩不通，就算鞋子、內衣都雨水淋濕，仍無法沖散民眾反對同志遊行的決心。」

黃教安寫道，「雖然（他們）主張應保護自由、崇尚多元性，然而同性戀正在侵害家庭與倫理道德！雖然少數族群的人權應被尊重，但擔憂家庭崩解民眾的意見也得獲得尊重。」

最後，黃教安氣憤表示，「我無法想像該如何迎接媳婦是男的、女婿是女的。」

▼黃教安出席反對同志遊行集會。

據悉，警方統計結果顯示，參與同志遊行的人潮約為1萬5千多人、參與反對集會的人潮則為1萬4千多人，至於同志遊行主辦方則聲稱共有13萬5千人參與這場盛事。

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