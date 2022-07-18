人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

記者黃翊婷／綜合報導

有些夫妻結婚之後，會依據配偶的姓氏變動自己的姓氏。一名張姓人妻日前和老公聊到「冠夫姓」這件事，一時興起把兩人的姓氏連在一起，結果一念出來就笑翻，「蕭張耶！好像很秋（台語，意即囂張）」。沒想到文章公開之後，網友們也留言分享不少搞笑的姓氏組合，例如涂丁（圖釘）、宋鐘（送終）、傅謝（腹瀉）、嚴王（閻王）等等。

▲原PO和丈夫討論冠夫姓，還貼出搞笑的身分證照片（非本人）。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，16日在跟老公討論冠夫姓這件事情，她姓張，老公姓蕭，想像了一下覺得有點不妥，但老公還沒反應過來，於是她請老公自己念念看，「你想想看我冠夫姓要怎麼念？」對方這才聯想到是「蕭張（囂張）」，夫妻倆瞬間笑翻，「蕭張耶！好像很秋」、「秋個屁啊，笑死」。

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原PO將夫妻倆的日常互動PO上網，順便問問大家是否有遇過其他有趣的姓氏組合。沒想到文章公開之後吸引許多網友留言熱議，「連莊」、「涂丁」、「簡郭阿桃」、「宋鐘也不太好，哈哈哈」、「傅謝」、「涂淑麗嫁給了萬先生，萬涂淑麗（One Two Three）」、「我們姓嚴，奶奶說我們家男孩不能娶姓王或羅的媳婦，畢竟辦喜酒的紅紙寫『嚴王府』或『嚴羅府』都不好看」。

還有一名網友分享，工作時曾經遇到一名女子下訂單，詢問對方貴姓，女子回答「人可何，斑馬的馬，太太」，他還半信半疑回問，「何馬太太嗎？」對方很鎮定地說對，最後他只能憋著笑協助完成訂單填寫。