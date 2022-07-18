三色豆超可怕！他好奇「分開來吃就可以？」　網喊：有害群之馬

▲三色豆是常見配菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

三色豆是便當中常見的配菜，這樣蔬菜滿滿的健康組合卻成為許多人從小到大的惡夢。不過近日一名網友在臉書社團上分享三色豆及其原料個別的照片，好奇到底為什麼只有三色豆組合起來時，特別不受愛戴。貼文一出，隨即引起網友熱議。

該名男網友17日在臉書社團「爆廢公社」分享一張圖片，畫面中可見四袋冷凍蔬菜，分別是三色豆，以及其原料的單獨包裝。但同樣都是蔬菜，原PO卻感覺唯獨三色豆受到許多人的抨擊，讓他在內文中好奇問道「為什麼分開來可以，合起來就不行了呢？」敏感的三色豆話題，吸引許多網友留言討論。

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▲網友分享三色豆的圖片。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

有網友馬上終結原PO的疑問，說道「分開來可以配合炒其它菜，合起來你只有三色豆」、「因為三樣總有一樣是不想吃的」。也有人留言自己在其中最討厭的蔬菜，「青豆真的母湯⋯」、「青豆仁就是害群之馬」、「好像是紅蘿蔔的問題」、「我每次夾紅蘿蔔起來丟掉都夾得好辛苦」。其中最受歡迎的是玉米，許多人說「只有玉米可以，其他都不行」、「玉米被帶壞了，青豆紅蘿蔔不行」。

不過依然有許多網友都不喜歡，表示「是不是誤會什麼了，分開、合起來都不行！」「誰跟你說分開來就可以了？」「你誤會了什麼？分開來也不可以的好嗎！」也有人反而覺得三色豆很合胃口，說道「老實說我煮了很久、吃了很久，還是不知道為什麼三色豆會被排擠」、「可是我超愛三色豆。我是異類嗎？」

還有網友眼尖發現原PO分享的照片不太對勁，「左上是豌豆，右上是毛豆。它們不一樣啊！」「三色豆裡面沒有毛豆，是青豆仁」，更有人表示「拜託，青豆跟毛豆怎麼比？毛豆好吃一萬倍！」