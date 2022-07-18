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台中妹南漂驚見「十二宮格藥包」　網南北戰翻！行家揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

包藥的方式難道也有南北差異？一名在台中長大的女網友日前於臉書PO文表示，最近因為工作的關係搬到台南定居，到診所看病拿到的藥包居然是十二宮格包法，讓她覺得很驚奇，「是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」結果意外引發網友南北大戰，還有人留言直呼，「以為全台灣（的包藥方式）都一樣耶！長知識了。」

台中妹南漂驚見「9宮格藥包」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO拿到的藥包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，自小在台中長大，生病去診所時，拿到的藥包都是長長一條的，今年因為工作的關係搬到台南定居，發現台南好多診所都是用九宮格或十二宮格的方式包藥，讓她覺得很神奇，「在台北、新竹看醫生也沒看過，我真的活了這麼久來台南才遇到。原來不是只有粽子有分南北，連包藥的方式也有分。是我孤陋寡聞了嗎？還是南部都是這種的比較多？」

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文章公開之後引發網友留言熱議，不少北部網友和原PO一樣感到很驚奇，「我也是來到台南才第一次看到，靠北難撕」、「我第一次看到也覺得驚訝」、「以為全台灣（的包藥方式）都一樣耶！長知識了」、「第一次看到，我拿到的都是一整條的」。

許多台南人和高雄人則表示，這樣的包藥方式在南部很常見，「南部很多啊」、「南部人感覺很正常，挺常見的，其實妳沒提出這個問題，我也以為這是正常的，並不意外，沒想到原來其他地區不常見」。

還有內行人進一步解釋，九宮格或十二宮格包藥法應該是使用舊式的手壓式包藥機，更早以前是靠藥師手工包成三角形的藥包，後來才改成九宮格的，而現在最新的機器都是直條式的居多，因而出現各地區包藥方式不一樣的狀況。

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