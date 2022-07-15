男同學上課靠「1支手機」避暑　網放大一看笑翻：謝謝你我學會了

▲炎熱夏日消暑方法多。（示意圖／取自NegativeSpace）

實習記者楊欣倫／綜合報導

夏日避暑方法多，許多商家也推出各種消暑神器。近日網路流傳一張照片引發討論，照片中的男同學坐在課桌前，前方的手機螢幕上有個淺粉色的物體，網友看清楚後紛紛笑道「我覺得超涼的」。

日前一名網友於《爆廢公社》轉貼一張照片，並配文「阿弟仔的念力～已超越X教授」。如圖可見，男同學坐在課桌前，並將一台手機靠在前方女同學的椅背，手機螢幕上有個淺粉色圓形的物體，放大一看居然是台電風扇，此舉動像是真的能吹到風一般。

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從照片上男同學衣服上的字可以看出此事並非發生在台灣，粉專《Manabie Việt Nam》也分享了這張照片並配文， 「暑期上課時的我，希望大家相信我是個好學生，我非常擅長學習」。

此貼文引發網友熱烈回應，「心靜自然涼」、「望扇止熱」、「放冷氣照片會更涼」、「想像力就是超能力」、「我學會了，我現在覺得超涼的」、「他的意念強到我都感覺涼了」、「意象很重要，沒有心靈層面的支持真的難以承受啊」、「此時此刻他的靈魂是涼快的」、「心中有扇，放眼看的都是扇」、「心靈馬力的概念」。

▼網友熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）