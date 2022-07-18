　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妻不會把哥吉拉送人！公仔神人曝「財力證明」　萬人暴動想跟他睡

▲▼公仔神人曝「財力證明」，萬人暴動想跟他睡。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

▲蔡姓網友一張圖羨煞眾人。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

記者張靖榕／綜合報導

近日一則老婆將老公珍藏的公仔「哥吉拉」隨手送給親戚的孩子，引爆離婚風波的文章和後續掀起網友熱議。一名收集玩具和公仔成癡的網友也在臉書分享，表示老婆才不管自己買多少公仔，也不會亂送別人，但他也只能睡在廣大的公仔展示間了。其他網友們一看紛紛表示羨慕，「好想去參觀你家」、「好想跟你睡」！

蔡姓網友在臉書社團「爆廢公社」貼文附圖，畫面中的他躺在3個直立的大紙箱上，被周圍滿滿昂貴的公仔和玩具包圍，而且所有玩具都被妥善地分隔保存、展示，「我老婆都不會罵我，也不會管我買多少，更不會拿公仔送人，只是...我現在都只能睡在這了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣大的公仔展示間透露出蔡姓網友的財力和花費在公仔上的心力，該篇文章獲得萬人迴響，這種屬於男人的夢想令許多網友大喊羨慕，「男人的天堂」、「我羨慕有這種床」、「這根本神人等級了吧」、「土豪等級的收藏家」、「根本可以開博物館了」、「我剛以為是玩具店」，甚至也有女網友表示，「我也甘願睡那，敢問房東你缺房客嗎？」

事實上蔡姓網友已是公仔收藏界頗具名氣的收藏家，他在文中所稱的「只能睡在這了」的地方，實際上也是他開在彰化的一間公仔主題餐廳，不少知道的網友也留言簽到，「我們去過耶」、「很多YouTuber有來過，好地方」、「根本公仔界的大神」、「看過影片採訪過，好猛的收藏。」

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
星巴克今起連兩天全品項、尺寸買1送1
台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？
「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精
杜詩梅「懷雙胞胎8周卻小產」！　4年後補辦婚禮
15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪
40歲退役球星疑「性遊戲玩過頭」猝死飯店　女伴半裸爆血
美女主播早產大失血！　龍鳳胎一出生插滿管子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

重機後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

妻不會把哥吉拉送人！公仔神人曝「財力證明」　萬人暴動想跟他睡

他飛日本吃「台北居酒屋」！宜蘭人老闆曝　狂吸1.3萬讚

30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

專家估BA.5「恐在1個月後大流行」　年底前有望邊境全開！

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

重機後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

妻不會把哥吉拉送人！公仔神人曝「財力證明」　萬人暴動想跟他睡

他飛日本吃「台北居酒屋」！宜蘭人老闆曝　狂吸1.3萬讚

30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

專家估BA.5「恐在1個月後大流行」　年底前有望邊境全開！

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

俄羅斯熱軋鋼品低價進口　中鋼：採取必要措施因應不公平貿易

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

近1萬5000人在台悼安倍晉三　日台協會特製影片：謝謝台灣

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

比熊犬跳進貓砂盆「準確解放」　網笑：你養「熊貓」？

不會再有意外？　聯準會傳聲筒曝「Fed 本月升息3碼」

北投捷運站4家人氣拉麵店　濃厚雞白湯、經典鹽味...配餐來份紫蘇蝦餅

星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯

《營業中》拆班底只有他留下！　楊銘威感傷吐心聲…坤達暖回應

林昀儒「原地」再戰WTT冠軍賽　明首輪強碰中國名將

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

哥吉拉老公回應　妻急求饒

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

更多熱門

相關新聞

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

一名女子近日將丈夫珍藏的哥吉拉公仔送給親戚小孩，引發家庭革命，也造成網路討論熱潮。女子離奇的邏輯曝光後，不少網友一面倒留言「快離婚」，甚至有人留言「這個老公想嫁」。

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

哥吉拉事件延燒！律師點「鬧離婚關鍵」：男性尊嚴

哥吉拉事件延燒！律師點「鬧離婚關鍵」：男性尊嚴

她拿「外罩衫和家中窗簾」做對比：差別在哪？

她拿「外罩衫和家中窗簾」做對比：差別在哪？

男為避暑出奇招！　網笑翻：謝謝你我學會了

男為避暑出奇招！　網笑翻：謝謝你我學會了

關鍵字：

爆廢公社公仔

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

樹林9千元套房曝　網見設計嚇歪：洗澡就淹水

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面