妻不會把哥吉拉送人！公仔神人曝「財力證明」　萬人暴動想跟他睡

▲蔡姓網友一張圖羨煞眾人。（圖／翻攝臉書「爆廢公社」）

記者張靖榕／綜合報導

近日一則老婆將老公珍藏的公仔「哥吉拉」隨手送給親戚的孩子，引爆離婚風波的文章和後續掀起網友熱議。一名收集玩具和公仔成癡的網友也在臉書分享，表示老婆才不管自己買多少公仔，也不會亂送別人，但他也只能睡在廣大的公仔展示間了。其他網友們一看紛紛表示羨慕，「好想去參觀你家」、「好想跟你睡」！

蔡姓網友在臉書社團「爆廢公社」貼文附圖，畫面中的他躺在3個直立的大紙箱上，被周圍滿滿昂貴的公仔和玩具包圍，而且所有玩具都被妥善地分隔保存、展示，「我老婆都不會罵我，也不會管我買多少，更不會拿公仔送人，只是...我現在都只能睡在這了。」

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廣大的公仔展示間透露出蔡姓網友的財力和花費在公仔上的心力，該篇文章獲得萬人迴響，這種屬於男人的夢想令許多網友大喊羨慕，「男人的天堂」、「我羨慕有這種床」、「這根本神人等級了吧」、「土豪等級的收藏家」、「根本可以開博物館了」、「我剛以為是玩具店」，甚至也有女網友表示，「我也甘願睡那，敢問房東你缺房客嗎？」

事實上蔡姓網友已是公仔收藏界頗具名氣的收藏家，他在文中所稱的「只能睡在這了」的地方，實際上也是他開在彰化的一間公仔主題餐廳，不少知道的網友也留言簽到，「我們去過耶」、「很多YouTuber有來過，好地方」、「根本公仔界的大神」、「看過影片採訪過，好猛的收藏。」