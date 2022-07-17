她送走丈夫哥吉拉公仔被提離婚！網敲碗「快分開」：妳不要，我要

▲女子擅自將丈夫的哥吉拉公仔送人，導致婚姻瀕臨崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

一名女子近日將丈夫珍藏的哥吉拉公仔送給親戚小孩，引發家庭革命，也造成網路討論熱潮。女子離奇的邏輯曝光後，不少網友一面倒留言「快離婚」，甚至有人留言「這個老公想嫁」。

這名女子在「爆料公社」指控，丈夫一直有蒐集公仔的習慣，近期她媽媽與親戚來家裡玩，小孩看到哥吉拉的公仔，感到相當喜愛，媽媽於是要求送給小孩，她也聽話照辦，打算以後再買一模一樣的還給丈夫。

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女子說，沒想到丈夫因此大發雷霆，直接甩門出去，又花了10多萬元買公仔回家，氣得她直接回娘家，並要求丈夫道歉，否則2人的相處將有大問題，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀？」

▲女子原先態度強硬，完全不懂男人的浪漫，最後聽到丈夫提出離婚請求，轉而開始苦苦哀求。（圖／達志影像／美聯社）



女子不斷在網路上更新與丈夫溝通的過程，從一開始態度強硬，到丈夫提出離婚後苦苦哀求，最後喊話丈夫「若要離婚，希望房子歸我」，離譜的言論讓網友看傻眼。

▲不少人排隊等候女子離婚，想跟女子的丈夫一起走下去。（圖／達志影像／美聯社）



女子貼文曝光後，不少人敲碗求離婚，不斷刷留言，「請問妳老公多大年紀？如果真的離婚了，可以介紹給我朋友嗎」、「這老公想嫁」、「療癒～希望這位先生順利逃出那個女人的魔掌」、「離婚沒？我想排你老公，會收集公仔誰不想跟他結婚」、「快點離婚吧，這樣的男生真的很多人要的，可以的話讓給我唄。我也很愛買玩具扭蛋公仔，這就是興趣，怎麼了嗎？不就跟女生愛收集包包化妝品一樣的道理。我會很愛很愛這樣的男生。」

此外，也有人好奇，為何只是單純送個公仔，會引發家庭革命？疑問曝光後，也有不少網紅留言回應，若丈夫在沒有得到同意的情況下，將妻子未開封的保養品、包包的物品送給婆婆，妻子也鐵定暴走，這件事情的導火線，在於是否有沒有尊重。

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