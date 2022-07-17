哥吉拉衝熱搜第一！　律師點「鬧離婚關鍵」：男性最後的尊嚴

▲妻子擅自送走老公珍藏公仔。（圖／翻攝自哥吉拉臉書）

施怡妏／綜合報導

一名女子近日將丈夫收藏的哥吉拉公仔送給親戚小孩，結果老公崩潰翻臉，受不了提出離婚，事件曝光後，引起網友討論，還衝上Google熱搜第一名。林智群律師指出，那不是公仔的問題，「而是尊重」，夫妻結婚，該有的尊重還是要有，「你把老公的D槽格式化，看你老公會不會跳起來」。

林智群律師在臉書發文，看到妻子將哥吉拉公仔送人的新聞後有感而發，直呼「那不是一個公仔的問題，而是尊重！」夫妻結婚，不代表雙方人格融合在一起，你的是你的，我的還是我的，「該有的尊重還是要有，就算不是送人也一樣」，不只是公仔，「如果把老公的D槽format（格式化），看你老公會不會跳起來」、「男性最後的尊嚴」。

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貼文一出，網友們紛紛表示，「如果老公把她的尚未開封的sk2送給婆婆，她不也會跳起來」、「看到『新資料夾』千萬不要隨便刪除」、「有沒想過，公仔只是導火線」、「限量版哥吉拉是有編號的，如果買到好的編號，更值錢」、「老婆心裡沒有尊重兩字」、「被哥吉拉喚醒的男人」。

本站稍早也報導《拿老公「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房：我也不年輕了》，事後，原PO更新後續，哥吉拉已經拿回家了，但老公還是不回家，她認錯道歉，並在訊息中喊話「可以回家嗎？」「我聽你的，都聽你的，以後我乖乖聽話」，若老公堅持離婚，希望房子可以歸她，並貼500萬給老公，讓網友超傻眼。

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