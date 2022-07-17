妻私送哥吉拉鬧離婚　收藏達人曝「5大公仔隱藏價值」：都是寶啊

▲人妻私自送走哥吉拉鬧離婚，話題衝上熱搜第一，收藏達人曝5公仔隱藏價值。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女子日前將老公珍藏的哥吉拉公仔私自送給親戚小孩，結果老公回家知情後瞬間崩潰，最終提出離婚，嚇到她急著挽回，引起廣大網友討論。一名男網友表示，這次事件讓大家知道，收藏的公仔真的不能亂動，不然輕則造成口角、重則導致離婚，更總結了5項關於公仔「你不知道的事」，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，托某一位人妻的福，讓大家知道了，另一半收藏的公仔不能亂動，不然輕則造成口角、重則導致離婚，他也總結下列5點關於公仔「你不知道的事」。他說「如果5點你都不知道，就請各位老婆大人別亂動老公的公仔」。

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5點關於公仔「你不知道的事」如下：

第一，你不知道公仔很多都是限量或絕版品。

第二，你不知道公仔的價值，很多GK都很貴的。

第三，你不知道公仔損壞是很難修復的。

第四，你不知道公仔或許背後有故事或著紀念意義。

第五，你不知道擁有一個公仔久了是會有感情的。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「收藏真的是無價的，而且有些收藏很多都絕版了，很難買，怎麼可以亂送別人」、「互相尊重啦，我也不能接受男友動我的包包啊」、「如果老公把老婆收藏的絕版名牌包送給別人，老婆會有什麼心情」、「對於喜歡的人來說，公仔都是寶貝唉」、「誰敢亂動我的收藏寶貝，我一定翻臉」。

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