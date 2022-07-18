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山上徹也最後發文「拼命生活只為負數起點歸零」！用1遊戲當帳號名

▲▼山上徹也移送檢方。（圖／路透）

▲山上徹也。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，41歲男嫌山上徹也供稱是因為母親迷信來自南韓的「統一教」，又懷疑安倍與宗教有關才痛下殺手。如今，有網友找到山上徹也的推特帳號，而他的最後一篇貼文則是轉發網友的一段話，內容為「有一種感覺，拼命以某種方式生活只是為了將負數的起點歸零。」

據指出，山上徹也的推特帳號為「silent hill 333」，其中silent hill也是恐怖冒險遊戲、電影《沉默之丘》的英文，也有發行系列漫畫、書籍與小說，而第一集遊戲就是注重於宗教活動，包含有大量宗教符號，及正邪之爭主題。

▲山上徹也的推特曝光。（圖／翻攝自推特／silent hill 333）

▲山上徹也的推特曝光。（圖／翻攝自推特／silent hill 333）

除此之外，山上也時常在推特談論有關恐怖主義、戰爭、政治、經濟等內容，他在上月30日最後一篇親自撰寫的貼文中就寫道，「俄羅斯如果發動核武，那麼北約無論增加幾個國家也不會有什麼改變。遵守規則有遵守規則的好處，但對普丁沒好處。」

事時上，山上的母親因為長年遭到丈夫家暴，因此才會篤信統一教，並變賣家產捐款，就連2002年破產後，仍堅持要捐錢。而山上的伯父則再度爆料，自從弟弟過世後，弟媳沉迷宗教，他便開始接濟山上徹也一家，包含生活費、補習費用、大學註冊費等，總金額高達2100萬日幣（約新台幣452萬元）。

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