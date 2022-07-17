安倍晉三遭槍殺　山上徹也曾在推特發文：我憎恨統一教！

▲山上曾在推特（Twitter）發文，表達對於統一教的懷恨。（圖／路透）

文／中央社

日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遭山上徹也槍擊身亡。山上曾在推特（Twitter）發文表達對於母親所信奉的宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）懷恨。

日媒Sponichi Annex今天報導，41歲的山上涉嫌於本月8日槍殺日本前首相安倍晉三。疑似是山上的推特帳號2019年10月曾寫道：「我憎恨的只有統一教而已，結果安倍政權會發生什麼事，那我就不知道了。」

上個月30日，山上發的推文寫道：「俄羅斯如果以核武攻擊的話，北大西洋公約組織（NATO）再增加幾國也不能改變什麼。守規則是有守規則的好處。對蒲亭來說沒什麼好處。」山上在推文中道出對於侵略烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭的危機感。

山上曾在推特發文言及有關恐怖主義、戰爭、政治、經濟等的內容。

他曾寫道：「覺得或許這世上的恐怖行動、戰爭、詐欺只會變得更殘酷而已。信自己所信的事物的自由、為了自己所信的事物而奮鬥的自由。我想，總有一天麻原式的東西會再復活。如果精算這個讓人感到無奈的世界的話，或許就會變成那樣。人最終只會對於自己所體驗過的事才會有切身的感受。」

麻原是指前宗教團體奧姆真理教的教祖麻原彰晃（本名松本智津夫），涉及松本沙林毒氣事件、東京地鐵沙林毒氣事件等，被判死刑，2018年伏法 。

Sponichi Annex報導，「世界和平統一家庭聯合會」會長田中富廣於11日在記者會上表示，與信徒之間從2009年以後就沒發生過摩擦。今天此宗教團體在官網發聲明指出，這是指自從2009年發表遵守規定宣言後，信徒遵守的結果就呈現沒摩擦的情況，並非指曾發生過的摩擦都不存在。對於沒把話說清楚而招致誤解，感到抱歉。

聲明指出，過去基於純粹的信仰自主獻金（捐款）的信徒後來改變心意要求還錢的案例是有的，2009年以後僅有少數那樣的案例。對於那樣的案例，會秉持誠意因應。

聲明還說，有很多不實或基於臆測的報導，明顯損及該宗教團體及其信徒的名譽及人權，同時難保不會誘發仇恨犯罪的情況。對此深感憂慮，因此發出聲明。

有關山上徹也的家庭環境，聲明指出，並非要將山上嚴峻的家庭環境來合理化犯罪，但基於宗教團體以救濟靈魂為宗旨的立場來看，對於山上家庭的悲劇，不禁感到悲憐。坦承在為山上家帶來救濟與幸福方面並未充分給予支援。

田中於11日的記者會上表示，山上的母親於1998年入會，2002年左右家庭破產。2009年左右一度失去聯，2017年左右每個月一次參加相關的活動。直到最近是約2個月前有出席活動。對於山上母親捐款的情況，田中表示不便透露。被媒體問及在山上家破產後，是否有要求山上母親再捐款一事，田中答說查無紀錄。

處理宗教斂財案的日本「全國靈感商法對策律師聯絡會」12日召開記者會指出，因統一教受害的情況持續存在。聯絡會去年9月曾針對安倍寄致詞影音給「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）的友好團體「天宙和平連合」（UPF）一事發出抗議文。

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