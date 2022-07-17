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「跨性別女囚」讓2女獄友懷孕！被強制轉移男監　淚訴遭霸凌

▲▼「她」讓2女囚懷孕後移男監 「跨性別女受刑人」控訴慘遭霸凌。（圖／翻攝自Justice 4 Demi）

▲跨性別女犯讓2女獄友懷孕，今年6月被強制轉移男監，血淚控訴被霸凌想輕生。（圖／翻攝自Justice 4 Demi）

記者趙蔡州／綜合報導

美國紐澤西州（New Jersey）一名跨性別女囚由於尚未進行變性手術，今年4月時被發現在監獄中與另外2名女囚性交懷孕，獄方只好把她轉移到另一個全部關押男性的監獄。這位跨性別女囚日前指控，她在移監的過程中、移監後都遭受不人道對待，像是被毆打霸凌、遭男獄警強制脫衣搜身等，讓她一度想要輕生。

根據New York Post報導，27歲黛米（Demi Minor）是一位尚未接受變性手術的跨性別女子，因為犯下過失殺人罪而被關進紐澤西州亨特登縣一處女子監獄，不料今年4月獄方發現有2名女囚懷孕了，而孩子的父親就是黛米，儘管她聲稱3人是合意性交，獄方仍決定把她轉移到其他監獄。

事件經過數月後，黛米7月15日透過一個聲援她的部落格Justice 4 Demi發布聲明，爆料她事後被轉移到一個全部關押男性的監獄，移監的過程中她不但遭到毆打，還被2名男獄警強制脫衣搜身，入監後又遭到獄友霸凌，造成她一度崩潰想要輕生，被獄方標記為輕生列管對象。

對於指控，紐澤西州懲教署表示，黛米確實在今年6月被轉移到伯靈頓郡一間全部關押男性的監獄，但拒絕回應黛米指控的任何事件，只聲稱詳細案情已經在調查中，強調部門對於類似行為（毆打犯人、強制脫衣搜身）絕對零容忍，一定會保障被監禁人員及監獄工作人員的安全。

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