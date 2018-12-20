坐牢也要很享受　女囚越獄後...黃囚服穿著就先去做水療

▲警方趕到泳池時，奧特囚服也沒脫，就泡在水療浴缸內。（影片翻攝自韋弗利警長辦公室）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州（State of Ohio）34歲女子奧特（Autum Satterfield）18日因為持有海洛因被逮捕，沒想到才過幾個小時，她竟然成功從當地監獄越獄。經過3小時搜索後，警方在當地一個高級社區游泳池的水療浴缸內，發現了奧特的身影，只見她身上的黃色囚衣都還沒脫下，就迫不及待泡進浴缸，然而還沒「享受」多久，就又得重新被押送回去，吃上一條重罪。

根據《NBC News》報導，派克縣（Pike County）韋弗利（Waverly）警長辦公室發言人羅伯特（Robert barbee）表示，「奧特才剛因為持有毒品而被逮捕，沒想到在她在下午4點左右趁機打開了監獄大門，並沿著後門逃跑。她一路穿越了田野、樹叢和溪流，就這樣躲過了警方的追捕。」

奧特失蹤後，韋弗利警局立刻出動員警搜查整個區域，試圖尋找她的下落，隨後在一間農場附近找到她丟棄的鞋子。警方擔心隨著天色越來黑，氣溫降低，奧特一個人在外面會有安全疑慮，於是請求國家公路巡邏隊和當地消防部門，出動具有熱成像設備的直升機加入搜索行動。

▲ 女囚逃獄後，連囚服都沒脫就迫不及待泡進水療浴缸內。（圖／翻攝自韋弗利警長辦公室）

局長丹尼斯（Dennis Crabtree）提到，「一直到了晚間6點50分，突然有人來電，稱自己在社區游泳池邊，看見一個穿著黃色囚衣的女人，於是我們馬上前往那裡，的確看到了奧特的身影，她人就泡在水療浴缸內，連囚衣都還沒脫下。」

目前奧特已經被押送回警局，她將因此面臨重罪刑責，至於她到底是如何從監獄逃脫，警方也將展開近一步調查，以釐清真相。