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女囚偷爬天花板越獄！　「自由15秒」天花板瞬間崩裂摔進垃圾桶

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記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州近來發生一起烏龍越獄事件，一名女囚犯居然爬上天花板想要越獄，結果爬到一半天花板卻承受不了她的重量崩裂，導致她當場「從天而降」整個人懸在半空中，最後只能狼狽讓警察來救。

事件上月21日發生在代頓市(Dayton)的蒙哥馬利郡監獄(Montgomery County Jail facility)，影片中可看到，42歲女囚犯布默辛(Jessica Boomershine)在其他囚犯面前，獨自搬了椅子想要爬進天花板中越獄，她大膽的行為引起其他囚犯的注意，還有人在幫她打氣，然而爬進去約15秒左右，天花板便突然崩裂，兩條腿當場掉了出來、懸在半空中。

布默辛的慘狀引來許多警察到場，最後將她整個人拖了下來，幸好人是跌在垃圾桶上，頭部沒有直接撞到地面。根據監獄紀錄，布默辛是因為攻擊一名在賭場認識的85歲老人而被捕，布默辛告訴對方自己無家可歸，對方便暫時把她收留在家中，沒想到她卻恩將仇報，夥同朋友法拉(Billy Joe Farra)搶劫房子並且打傷了人。

警方表示，布默辛目前除了面臨逃逸和破壞財產等指控，同時還因為其他案件被控綁架、重罪毆打、嚴重竊盜、嚴重搶劫和竊盜罪，由於她沒有越獄成功，有確實出席本周的庭審。

▼女子想要越獄，反而落得狼狽下場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼蒙哥馬利郡42歲女囚犯布默辛(Jessica Boomershine)，爬天花板越獄失敗。（圖／達志影像／美聯社）

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