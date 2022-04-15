沒做變性手術關一起　2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

▲女子監獄傳出女囚和跨性別女囚發生關係懷孕事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州監獄近來傳出，2名女囚自願與尚未做變性手術的跨性別女囚發生關係，結果雙雙懷孕的事件。據了解，當局允許跨性別者根據自身性別認同選擇男女監獄的政策，去年發布時曾引發爭議，監獄對外表示，目前已對事件展開調查。

事件發生在紐澤西州唯一一間女子監獄，位於亨特登郡(Hunterdon County)的Edna Mahan Correctional Facility，紐澤西州懲教署(DOC)對外事務執行主任斯佩拉扎(Dan Sperrazza)表示，該監獄2名女囚和跨性別女囚發生性關係懷孕，目前尚不確定2人發生關係的對象是否是同一名跨性別者，該監獄目前約關押了800名婦女，其中27人是跨性別者。

紐澤西州2021年因為一名跨性別女囚被迫關押在男性監獄18個月，後來向美國公民自由聯盟(ACLU)提起訴訟，才讓當局頒布新法令，允許囚犯可以依自身性別認同被安置在男女監獄中，當時也曾引發部分人士抗議，不過ACLU為這項法案辯護，此法案是為了確保所有跨性別囚犯的權利不被侵犯才設置。

如今女子監獄傳出女囚懷孕案件，斯佩拉扎表示，2名女囚都是自願與跨性別者發生性關係，雖然DOC無法對事件可能考慮的具體紀律處分或安置發表意見，但他們會保留所有選項，以確保被監管人員的健康與安全。