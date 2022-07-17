　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賽車手撞爛「1億日圓」法拉利超跑！　土豪麻吉力挺：我的車借你

▲▼日本Yogibo車隊選手橫溝直輝在比賽中將法拉利488 GT3 EVO超跑撞壞，好友前澤有作立刻出借同款愛車力挺。（圖／翻攝自推特）

▲賽車選手橫溝直輝在比賽中將法拉利488 GT3 EVO超跑撞壞，好友前澤有作立刻出借同款愛車力挺。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本身價達605億台幣的46歲富豪前澤有作，在去年花了1億日圓購入一輛法拉利超跑，結果得知賽車手朋友在比賽中將車輛撞壞，必須要放棄下一回合賽事後，立刻答應出借超跑，讓車隊直接噴上隊伍名稱，最後順利完成賽事。

2022亞洲G世界挑戰賽（Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS）正在日本進行，結果身為日本唯一全賽事參與的Yogibo車隊，卻在第三場比賽發生意外，由橫溝直輝選手駕駛的法拉利488 GT3 EVO與另一輛保時捷發生擦撞，結果撞上護欄後幾乎全毀。

當橫溝直輝沮喪地在推特發文表示，因為車輛來不及維修，可能必須放棄下一場賽事的時候，他的好友前澤隨即決定伸出援手，義氣相挺出借他去年花了1億日圓（約台幣2200萬元）購入的同款法拉利488 GT3 EVO超跑。雖然來不及將車子改為車隊的代表色，但在調整性能、噴上車隊名稱後出賽，17日也順利完賽。

▲▼日本富豪前澤有作耗資1億日圓買下法拉利488 GT3 EVO。（圖／翻攝自YouTube／Yusaku Maezawa【MZ】）

▲前澤有作耗資1億日圓買下法拉利488 GT3 EVO。（圖／翻攝自YouTube／Yusaku Maezawa【MZ】）

橫溝開心地直呼，前澤就像救世主一樣；而前澤在推特發文表示，「在鈴鹿賽道上為GT挑戰賽努力著的直輝，我把車借給你了，要打起精神繼續加油！」事實上，前澤非常熱愛超跑，甚至在2019年和橫溝等一群夥伴，共同成立了「MZ SUPERCAR project」，希望帶給小朋友們關於超跑的夢想和希望，這輛法拉利488 GT3 EVO就是為了此計畫而購入。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常會席次
A-Lin認被天團主唱暗戀　鬆口甜喊：我願意！
獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好　這4人遭格殺原因曝
快訊／因狗叫起爭執！桃園父子竟聯手把鄰居「活活打死」
哥吉拉衝熱搜第一！　律師點「鬧離婚關鍵」：男性最後尊嚴
女大生遭同學性侵墜樓亡！他只冷回一句：對不起
沒有最熱只會更熱！　「這天起」連午後陣雨都沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無法接受媳婦是男的！韓前總理反對同志遊行：同性戀破壞家庭倫理

塞爾維亞：烏克蘭貨機「載11噸軍火飛孟加拉」墜希臘　機上8人罹難

酒醉女大生遭性侵墜樓亡！男同學上銬步向法院　冷回一句：對不起

賽車手撞爛「1億日圓」法拉利超跑！　土豪麻吉力挺：我的車借你

拜登中東行「空手而回」還被狠潑冷水　路透社點出2大敗筆

日疫情創新高！8月恐破40萬例　厚勞大臣鬆口：不排除重啟封鎖限制

英國空軍參謀長：已做好準備「隨時與俄開戰」

不堪長新冠折磨2年！加拿大女「申請安樂死」　苦喊：我也不想

京都祇園祭睽違3年亮相！23座山鉾祈願疫情退散　民眾報復性出遊

日本廉航遇亂流「空姐慘摔骨折」！警示燈未亮認定為航空事故

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

無法接受媳婦是男的！韓前總理反對同志遊行：同性戀破壞家庭倫理

塞爾維亞：烏克蘭貨機「載11噸軍火飛孟加拉」墜希臘　機上8人罹難

酒醉女大生遭性侵墜樓亡！男同學上銬步向法院　冷回一句：對不起

賽車手撞爛「1億日圓」法拉利超跑！　土豪麻吉力挺：我的車借你

拜登中東行「空手而回」還被狠潑冷水　路透社點出2大敗筆

日疫情創新高！8月恐破40萬例　厚勞大臣鬆口：不排除重啟封鎖限制

英國空軍參謀長：已做好準備「隨時與俄開戰」

不堪長新冠折磨2年！加拿大女「申請安樂死」　苦喊：我也不想

京都祇園祭睽違3年亮相！23座山鉾祈願疫情退散　民眾報復性出遊

日本廉航遇亂流「空姐慘摔骨折」！警示燈未亮認定為航空事故

染疫後暴咳3個月！她怨「吃藥都沒用」　醫一照嘆：是癌症

六腳督還是選到底？陳超明曝支持者心聲　「要用選票回應司法不公」

把尪的哥吉拉送人被提離婚！　他點破關鍵：是看清自己份量有多輕

快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常委席次

A-Lin認被天團主唱暗戀　合體曝光曖昧情...鬆口甜喊：我願意！

開箱台南最新遊艇飯店！有高空無邊際泳池　水上酒吧看安平水岸夜景

44.11台斤！2022桃園西瓜評鑑　農友江謝英政奪「瓜王」

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

無法接受媳婦是男的！韓前總理反對同志遊行：同性戀破壞家庭倫理

張志豪下半季開打歸隊？　助總設定觀察期限

中和中正路一排「深V車頭燈」！ 西施辣照瘋傳...老司機：嫂子很火

國際熱門新聞

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

女秘書失蹤　腐屍2側擺滿粉紅氣球

女大生全裸噴血！遭他「灌醉硬上」墜樓慘死

掉進恐怖池塘　她發出聲音慘被鱷魚咬死

疫苗衝擊「身材教科書」　日大批AV女優拒打原因曝

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

不堪長新冠折磨2年　她申請合法安樂死

刺穿頭骨虐美幹員　墨毒梟教父落網

烏貨機墜毀希臘大爆炸影片曝！　8人生死不明

已婚男腹痛不敢說　結果竟是寶特瓶卡肛門

女大生遭性侵慘死！男同學上銬冷回：對不起

MMA選手開場10秒遭一拳擊倒　奪命瞬間曝

更多熱門

相關新聞

電池太重！Pagani放棄電動超跑

電池太重！Pagani放棄電動超跑

為了降低碳的排放，許多國家紛紛宣佈了禁止販售燃油車的時間，各大車廠也都投入研究電動車的行列，就連超跑品牌也不例外，以手工限量製作而聞名的超跑品牌Pagani，也在2018年宣布將投入電動車的研究，但就在4年後的今天，創辦人Horacio Pagani宣布將放棄這項計畫，並持續的使用V12引擎。

藍寶堅尼Huracan改款採油電動力

藍寶堅尼Huracan改款採油電動力

18歲妹瘋狂求愛　他傻眼：只認識20分鐘

18歲妹瘋狂求愛　他傻眼：只認識20分鐘

藍寶堅尼Urus休旅車插電版諜照曝

藍寶堅尼Urus休旅車插電版諜照曝

花711元就抽「471萬元電動法拉利」！

花711元就抽「471萬元電動法拉利」！

關鍵字：

前澤有作法拉利超跑

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面