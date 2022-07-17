賽車手撞爛「1億日圓」法拉利超跑！　土豪麻吉力挺：我的車借你

▲賽車選手橫溝直輝在比賽中將法拉利488 GT3 EVO超跑撞壞，好友前澤有作立刻出借同款愛車力挺。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本身價達605億台幣的46歲富豪前澤有作，在去年花了1億日圓購入一輛法拉利超跑，結果得知賽車手朋友在比賽中將車輛撞壞，必須要放棄下一回合賽事後，立刻答應出借超跑，讓車隊直接噴上隊伍名稱，最後順利完成賽事。

2022亞洲G世界挑戰賽（Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS）正在日本進行，結果身為日本唯一全賽事參與的Yogibo車隊，卻在第三場比賽發生意外，由橫溝直輝選手駕駛的法拉利488 GT3 EVO與另一輛保時捷發生擦撞，結果撞上護欄後幾乎全毀。

當橫溝直輝沮喪地在推特發文表示，因為車輛來不及維修，可能必須放棄下一場賽事的時候，他的好友前澤隨即決定伸出援手，義氣相挺出借他去年花了1億日圓（約台幣2200萬元）購入的同款法拉利488 GT3 EVO超跑。雖然來不及將車子改為車隊的代表色，但在調整性能、噴上車隊名稱後出賽，17日也順利完賽。

▲前澤有作耗資1億日圓買下法拉利488 GT3 EVO。（圖／翻攝自YouTube／Yusaku Maezawa【MZ】）



橫溝開心地直呼，前澤就像救世主一樣；而前澤在推特發文表示，「在鈴鹿賽道上為GT挑戰賽努力著的直輝，我把車借給你了，要打起精神繼續加油！」事實上，前澤非常熱愛超跑，甚至在2019年和橫溝等一群夥伴，共同成立了「MZ SUPERCAR project」，希望帶給小朋友們關於超跑的夢想和希望，這輛法拉利488 GT3 EVO就是為了此計畫而購入。

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