花711元就抽「471萬元電動保時捷」　7-11慶亞洲第1萬店祭優惠

▲統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店落腳台南安平。（圖／統一集團提供）

記者許宥孺／高雄報導

7-ELEVEN將迎來亞洲第10000家門市「台南亞萬門市」，統一關係企業自即日起至12日，推出一系列開幕慶優惠，最大獎要抽價值471萬元的保時捷電動車乙台。

統一企業集團啟興於台南，秉持創辦人高清愿先生飲水思源初衷，從第一家7-ELEVEN「長安門市」到亞洲第一萬店「亞萬門市」奠基於台南市安平區，象徵統一企業集團從台南出發、佈局亞洲、擁抱世界。

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統一指出，亞萬門市為展演亞洲生活服務平台，整合創新「全球精品」、多品牌/功能複合體驗」、「永續循環經濟」，引領消費者暢遊亞洲、體驗世界。首創「精品巧克力專區」引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力，宛如頂級舌尖饗宴。「全球精品專區」 涵蓋全球 7-ELEVEN限定商品，全球採購引領各地風采 。

此外，門市更攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO 、 K•Seren 等品牌共同進駐。同時，也將綠電概念融入門市設計，導入太陽能光電與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用， 永續循環且與地球共好。

▲▼統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店落腳台南安平。（圖／統一集團提供）

為歡慶統一企業集團「亞萬門市」開幕，7-ELEVEN即日起至12日，單筆消費滿711元持八大指定信用卡與icash Pay享立折100元優惠，7月10日至12日限時三天更針對 OPEN POINT 會員推出單筆結帳金額滿711元加碼送OPEN POINT點數100點回饋。

活動期間購買OPEN POINT行動隨時取指定飲品1萬元組合1組，加碼送1份亞萬紀念版黃金鈔票 (價值5,000元、限量1萬份) ；同步推出「亞萬紀念隨取卡」，單張售價1,000元，高達711個名額有機會刮中最高1萬元面額。

活動更結合康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店等15個關係企業品牌，以及夢時代購物中心、統一時代百貨各大品牌萬件商品同慶、最高回饋達26%，OPEN POINT會員於7-ELEVEN門市與指定品牌消費每滿711元，即獲1次抽獎資格，最大獎為總價值471萬元保時捷電動汽車乙台。

▲高雄夢時代購物中心。（圖／記者吳世龍攝）

統一夢時代購物中心指出，7月8日至12日，全館指定店櫃，當日消費滿2,000元送200元電子特別券，可累贈。icash Pay/icash2.0任一支付結帳滿6,000元加送400元電子抵用券（限量15,000份)，滿10,000元再加送600元電子抵用券（限量6,000份）。持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡，於全館指定櫃位，單日消費滿6,000元以上，再享5% OPEN POINT點數回饋(上限1200點)。