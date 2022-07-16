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大陸 大陸焦點 特派現場

18歲妹瘋狂求愛「當我男友」遭拒爆哭　他傻眼：我們只認識20分鐘

一名大陸法拉利車主被18歲少女瘋狂求愛。（圖／翻攝自微博）

▲一名大陸法拉利車主被18歲少女瘋狂求愛。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

這是一見鍾情嗎？中國大陸江蘇一名開法拉利的男子近日上傳影片，只見一名年僅18歲的女子坐在副駕駛座，因為向車主告白被拒而哭得梨花帶淚，讓男子尷尬表示「我都可以做你叔叔了」，更表示2人才認識20分鐘，就算要談戀愛也未免太倉促。影片曝光後吸引網友熱議。

綜合陸媒報導，江蘇宜興一名法拉利車主近日被一名剛年滿18歲的少女追求，從車主上傳的影片顯示，男子與少女分別坐在法拉利駕駛座與副駕，女孩放聲大哭，邊說「你不要跟我講年齡，你不要跟我講明天再好好跟你講，我現在一把鼻涕一把淚」，男子回覆「我們才認識20分鐘」接著稱自己的年紀都可以當女孩的叔叔了，女孩聽聞不放棄表示「我就是喜歡大叔，你今天死活不肯跟我處對象，是不是？」

一名大陸法拉利車主被18歲少女瘋狂求愛。（圖／翻攝自微博）

▲一名大陸法拉利車主被18歲少女瘋狂求愛。（圖／翻攝自微博）

看著女孩又哭又鬧，法拉利男趕緊遞上衛生紙，接著女孩不放棄向他撒嬌「你就跟我處對象吧」，拗不過女孩哭鬧，男子趕緊向對方詢問住家地址要送對方回家，但女方聽聞後繼續大哭喊到「你不跟我處對象，嗚…」。

影片曝光後瞬間引起不少網友熱議，不少人留言嘲諷「如果男的不開法拉利，這個女生還會這麼主動嗎？」、「如果這位車主換一輛車，就不會遇到這樣的表白了」，不過也有人認為女孩可能是因為喝醉酒一時衝動，不需要過度批評。

（影片請見此）

法拉利車主耐心安慰18歲女孩。（圖／翻攝自BiliBili）

▲法拉利車主耐心安慰18歲女孩。（圖／翻攝自BiliBili）

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