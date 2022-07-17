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社會 社會焦點 保障人權

影片曝！平頭哥性騷女店員「我就是要摸」被拒　竟嗆：妳鑲金的嗎

記者張靖榕／綜合報導

桃園竹圍漁港一名女店員於2020年8月，遭同條走道附近的賴姓男攤商騷擾，當下出言制止對方卻被回嗆「妳鑲金的嗎」、「我就是要摸」，不僅被抓手臂搖晃，腰部也被戳多下。今年6月民事一審結果出爐，女店員求償30萬元，法官認定臀、腰接近私密部位，觸摸帶有性含意，因此判賴男行為性騷擾成立，須賠償8萬元。

女店員近2年前遭到性騷擾後，於臉書社團「爆料公社」揭露賴男噁心行為，表示當天在竹圍漁港攤位上班，賣乾貨的賴男經過她時停下來聊天，卻突然用食指戳她腰部。當下她立即表示「不要用我，很不舒服欸」，卻被賴男回，「我就是要摸，就是要摸，妳鑲金（台語）嘛！妳鑲金的嘛！」然後就是一陣戳。

▲▼「我就要摸」平頭哥手指襲擊　女店員反抗遭嗆：妳鑲金的嗎？。（圖／爆料公社）

▲▼平頭哥「見笑轉生氣」不斷戳女店員腰還抓手撫摸、搖晃，一邊質問對方「妳鑲金的ㄇ」。（圖／爆料公社）

▲▼「我就要摸」平頭哥手指襲擊　女店員反抗遭嗆：妳鑲金的嗎？。（圖／爆料公社）

「對！我鑲金的，你不要再摸」，女店員再次表明不允許賴男有身體接觸，賴男卻變得更加激動，「妳鑲金的嘛？為什麼不能摸，我就是要摸，我就是要摸！」接著猛力抓住她的手上下撫摸。

女店員回憶當下，指出賴男行為「根本像個強姦犯」，而自己當時被嚇傻不知如何打罵反擊，「可怕的言語，噁心的行為...一直縈繞心頭耳祭，令人作嘔，我才知道...為什麼有些人被強姦時無法尖叫反抗。」賴男「為什麼不行」的行為事後卻讓女店員「半夜惡夢連連驚醒」、「腦袋一直被噁心的畫面語言糾纏著」，最後甚至去精神科就醫，情況直到2021年1月發文時仍沒有停止。女店員上班的攤位距離賴男的攤位，只在同條走道的斜對角而已。

女店員控告58歲的賴男性騷擾、強制等刑事罪名，並另提民事求償30萬元。不過刑事庭法官認為腰部不算人體隱私部位，戳腰並不構成性騷擾，因此判賴男無罪，僅就賴男抓女店員手臂不斷撫摸、搖晃的行為，依強制罪判拘役20天，得易科罰金2萬元，全案定讞。

民事庭法官對於臀、腰是否屬於或接近人體隱私部位有不同見解，儘管賴男辯稱與女店員是關係很好的朋友，當下發現女店員眼神不對勁後也已立刻離開，會不斷問「是鑲金的嘛」，也是在說對方難道這麼「高貴」嗎，並無性騷擾的意思。然而法官認為臀、腰所在位置接近私密部位，觸摸已經是親密行為，也帶有相當程度的性含意，除非關係親密的伴侶或經當事人允許才能碰觸。

法官表示賴男供稱發現對方眼神不對勁便離開，代表應該很清楚腰部並非他人能隨意觸摸的部位，抓手臂撫摸、搖晃，也逾越一般社交禮儀，認定賴男行為構成性騷擾，並且導致女店員受到精神衝擊，還必須多次到精神科求診，精神傷害遲遲未能平復，因此判賴男須賠償女店員精神撫慰金8萬元，全案可上訴。

女店員指控賴男「鑲金」一番話觸犯公然侮辱，並要求對此賠償，法官則認為「鑲金」一詞確實只某樣東西或人「高貴碰不得」，因此賴男說這話的動機應是對女店員拒絕他的碰觸進行回應，並未羞辱或貶抑女店員的人格，因此該部分判決免賠。

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