性虐遊戲玩過頭！　他暴斃豪華酒店　「豪放女伴」滿身血求救

▲死者與女伴在飯店玩起性虐遊戲，怎知卻鬧出人命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

英國一名男子日前和女伴到義大利旅遊時，在飯店房內玩起性虐遊戲，怎知卻不小心玩過頭，導致雙方全身都是割傷與瘀青，男子甚至突然「嗨到失去意識」。直到女伴滿身是血地向飯店求救，工作人員才連忙報警。不過當救難人員抵達現場時，男子已經死亡，而外傷較為嚴重的女方則是在送院後，情況逐漸穩定。

根據《太陽報》報導，一名40歲的英國男子日前被發現陳屍在義大利佛羅倫斯市中心一間豪華飯店的房內。當天他與一名43歲女子在凌晨2時左右入住，由於兩人的房內不斷傳出喊叫與撞擊的聲音，因此隔壁客房的顧客便致電給大廳，要求工作人員處理。

一名女性工作人員接獲通報後前往查看，怎知一開門便看到該名女子全身是血地向她求救，工作人員立刻報警，並且在房內發現已經失去意識的男子。

警消到場後隨即將受傷女子送往醫院治療，雖然情況嚴重，但經搶救後已無大礙。然而房內的男子卻已經明顯死亡。警方表示，男子身上有一系列的割傷、瘀傷以及各種傷口，但是沒有受傷女性嚴重，因此懷疑他可能是癲癇或是心臟病發作。

警方仍在評估該案是否應該排除「家暴」的可能性，不過大致上可以擬定兩人應該是在過度激烈的性虐遊戲中受傷，進而鬧出人命。待女子恢復後，警方將對她進行審問，以釐清詳細案發過程。

據義大利媒體報導，兩人入住的飯店是當地有名的高級飯店，一個晚上要價350英鎊（約新台幣1.2萬元）。

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