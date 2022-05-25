寡婦慾望難解！強灌「壯陽藥」性虐16歲少年　手機狂傳不雅照

▲一名43歲的寡婦因渴望肉體關係，竟然對一名年僅16歲的男學生強行灌食壯陽藥。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印尼北加里曼丹省（Kalimantan Utara）一名43歲的寡婦因渴望肉體關係，竟然對一名年僅16歲的男學生強行灌食壯陽藥，對他進行性虐待，導致男學生罹患嚴重憂鬱症，性情突然大變才被校內老師發現，警方也已介入調查。

根據印尼媒體Tribun News報導，一名住在北加里曼丹省努努坎（Nunukan）的43歲寡婦，透過TikTok認識一名年僅16歲的男學生，兩人後來經常透過通訊軟體WhatsApp聊天，結果寡婦將學生約出來後，竟然為了滿足自己的性慾，強行灌食男學生壯陽藥，還拍下對方裸照，並多次對他進行性虐待。

這名男學生就讀寄宿學校，父母都在馬來西亞工作，而寡婦則聲稱自己是學生的養母，常常到學校來找他。後來男學生不堪折磨罹患上嚴重憂鬱症，原本性格開朗的他，變得異常安靜，最後才被老師發現，並將孩子的事情轉告父母，而媽媽也在孩子的手機裡找到寡婦傳來的多張不雅照。

努努坎醫院表示，男學生因為多次受到性虐待而導致憂鬱症狀相當嚴重，「目前已指派三名醫生專門治療這名少年，包含心理健康專家、兒童健康專家以及皮膚與生殖器專家。」

院方指出，少年剛送進醫院時曾說，自己的生殖器出現搔癢的狀況，不確定是否感染性病，「他現在被安置在單人房，有時整天不說話，有時會突然大笑，還會自言自語，我們希望他早日康復，畢竟他還是學生，未來還很長。」