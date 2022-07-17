陳時中戰隊成形！柯文哲酸：擺給別人看的　被叫進去「不能講話」

▲台北市長柯文哲出席2022台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，其中立委高嘉瑜加入陳時中競選團隊遭譏「反串」，另競選總部政策小組5位幹部中，還包括立委范雲、立委林昶佐等人，引發外界質疑防疫爭議。台北市長柯文哲表示，選舉團隊有時候是擺給別人看的，「叫進來讓他不能講話的」。

柯文哲17日出席2022台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會，被問到怎麼看陳時中團隊找高嘉瑜、林昶佐等人，結果高嘉瑜因為與柯友好被說是「內鬼」？柯文哲先是笑了一下後表示，選舉團隊還是組合，其實他們非常清楚，選舉團隊有時是擺給別人看的，「叫進來讓他不能講話的。」現在才是開始，再過一個月選戰開打，屆時才能知道這種陣容是真是假。

媒體追問，是誰被「叫進去不給講話」？柯文哲再度笑幾聲後拒絕回答，直言「下一題」。

至於范雲、林昶佐是否成為陳時中團隊受攻擊的點？柯文哲認為，真正打過選戰就知道，選戰中是動態的，選舉別用這種攻擊式，應要冷靜思考「到底誰來當台北市長對台北發展比較好」，大家永遠在討論誰選得上，卻不去討論誰做比較好，這是整個民主政治要去努力的地方。

另外，關於民進黨17日舉辦全代會，陳時中預錄影片稱「心中有市民就是好的父母官」，柯文哲回應，心中有市民是基本條件，後面還要有能力，如果能力、體力太差，最後就變成心有餘而力不足。