　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統大選卡位戰　民進黨全代會今登場

▲▼ 2020總統蔡英文開票之夜,民進黨總部。（圖／記者屠惠剛攝）

▲左起總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨全代會17日登場，雖以「團結台灣、顧好未來」為主軸，但檯面下各方派系早已為了2024總統大選備戰卡位。由於適逢2年一度的中執委、中常委和中評委黨職改選，牽涉黨內權力，副總統賴清德若想順利競選下屆總統，親賴人馬如何搶進佈局，成為觀察重點。

針對這次全代會，民進黨說明，開幕式活動分成兩大主軸，首先會感激台灣防疫英雄的辛勞，也謝謝全體民眾與行政團隊團結防疫，一起守住台灣，讓台灣在疫情期間經濟表現亮眼，2021年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄。

此外，面對年底九合一大選將至，民進黨表示，民進黨目前推出的18縣市長候選人已就位，「中央地方會做事戰隊」將首度同台，展現要為台灣「顧好未來」的決心。

不過，整場全代會最重要的是黨內權力核心的改選。根據民進黨黨章，全國黨員代表大會會選出11位中評委及30位中執委，而這30人再互選10位中常委。中常委可決定下屆總統提名規則，所以這回的全代會也被視為2024總統大選提名的前哨戰。

派系人士分析，目前民進黨中常會派系分布狀況，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席，依照過去經驗，各派系都會互相協調、合作配票，估計今年各派系席次變動應不大。

值得注意的是，親賴的立委林俊憲、屏東縣長潘孟安都爭取進入常會，如果兩人成功擔任中常委，新系3席中，就有2席為賴系，將成為賴清德總統之路的一大關鍵。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
女秘書失蹤2年半「腐屍2側擺滿氣球」　鄰嚇壞：死後聽見腳步聲
水喝不夠會胖！醫曝「身體缺水3警訊」：你不是真的餓
連戰陪洗頭突癱坐！　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔
宋芸樺爆與穩交2年男友婚頭！　首度揭心聲
「6年大停電5次」馬英九早提醒會出事　卻被蔡英文當面嗆一句話
快訊／漁光島溺水男大生找到了！　遺體打撈上岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊二度缺席雙城論壇　柯文哲：「照標準」誰的業務誰參加

林佳龍「砲手」卓冠廷就位：侯友宜12年換來一台要等81分鐘救護車

和陳時中相處一個禮拜　管碧玲：我已經看到台北未來的希望

「東區門戶計畫」被限電　柯文哲：5年前5缺、5年後還是5缺

陳時中「罰抄」簽名畫面流出　新書自勉：醫者也是仁者

陳時中一被提名競選團隊秒成形　蔣萬安總幹事卻還沒著落

陳時中戰隊成形！柯文哲酸：擺給別人看的　被叫進去「不能講話」

林智堅跑行程跑到褲子破　「以為沒人發現」照片流出了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀曝經過：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

柯文哲「我當總統飛機越中線」　謝志偉：可惜了這麼「糕」的智商

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

詹子晴為王思佳怒告同業！　太愛工作「不急懷孕」老公晾一旁

黃珊珊二度缺席雙城論壇　柯文哲：「照標準」誰的業務誰參加

林佳龍「砲手」卓冠廷就位：侯友宜12年換來一台要等81分鐘救護車

和陳時中相處一個禮拜　管碧玲：我已經看到台北未來的希望

「東區門戶計畫」被限電　柯文哲：5年前5缺、5年後還是5缺

陳時中「罰抄」簽名畫面流出　新書自勉：醫者也是仁者

陳時中一被提名競選團隊秒成形　蔣萬安總幹事卻還沒著落

陳時中戰隊成形！柯文哲酸：擺給別人看的　被叫進去「不能講話」

林智堅跑行程跑到褲子破　「以為沒人發現」照片流出了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀曝經過：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

柯文哲「我當總統飛機越中線」　謝志偉：可惜了這麼「糕」的智商

黃珊珊二度缺席雙城論壇　柯文哲：「照標準」誰的業務誰參加

4萬元白蝦消失！老闆巡池驚見「蛇籠有殘蝦」　怒告員工偷竊吞敗

林佳龍「砲手」卓冠廷就位：侯友宜12年換來一台要等81分鐘救護車

停辦1年金門「搶灘料羅灣」回來了！千人最美海灣出發悠游大海

陳妍希結婚6年了　陳曉罕放閃愛妻「我們一直互相扶持」！

10款「千元皮夾」CP值超高！價格美又兼具質感　小資女無痛入手

賈吉明星賽前33轟平隊史紀錄　卡本特一起雙響炮灌7打點

和陳時中相處一個禮拜　管碧玲：我已經看到台北未來的希望

紐時爆律師備忘錄　建議川普以類似戒嚴方式翻盤

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

政治熱門新聞

6年大停電5次！　馬英九早提醒卻被蔡英文嗆

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

「準阿嬷」管碧玲不想苦孩子　

他問「可不可以多當幾年總統？」　蔡英文秒拒絕：我要去唱歌

「虧雞福來爹」林義豐宣布角逐台南市長

侯友宜警證曝光！　今天正式卸下警職

直擊／蔡英文甩偶包　同台高中生一起「JOJO立」

黃暐瀚嗆深藍反對降半旗：窩在同溫層

謝志偉酸柯文哲：可惜了這麼「糕」的智商

2024總統大選卡位戰　民進黨全代會今登場

綠全代會前導片曝　陳時中獻聲：心中有市民

林佳龍陣營要侯友宜「做好做滿」　他一看笑了：擺明是選假的

林智堅跑行程跑到褲子破　「以為沒人發現」照片流出了

跟你同星座嗎？民進黨18縣市首長參選人　「這象限」近半

更多熱門

相關新聞

跟你同星座嗎？民進黨18縣市首長參選人　「這象限」近半

跟你同星座嗎？民進黨18縣市首長參選人　「這象限」近半

面對年底九合一地方選舉，民進黨已完成全台18縣市首長提名作業，民進黨官方Instagram昨（15日）公布18位參選人的「星座大盤整」，為即將登場的全代會大造勢暖身。根據統計，在風象、火象、水象、土象4大星座象限中，以「水象」占比最高，其中有4位雙魚座參選人，包括嘉義縣長翁章梁、新竹市長參選人沈慧虹、雲林縣長參選人劉建國、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka都是雙魚座。

綠全代會前導片曝　陳時中獻聲：心中有市民

綠全代會前導片曝　陳時中獻聲：心中有市民

台灣女子拔河隊世運會摘金　賴清德：敬佩「繩」力女孩的堅強意志

台灣女子拔河隊世運會摘金　賴清德：敬佩「繩」力女孩的堅強意志

綠嗆馬英九「只剩重啟核四可講」　馬辦：一直「馬維拉」不會精神錯亂？

綠嗆馬英九「只剩重啟核四可講」　馬辦：一直「馬維拉」不會精神錯亂？

高嘉瑜嗆「只會送花給婆媽」　他力挺反嗆：民進黨真的很怕蔣萬安

高嘉瑜嗆「只會送花給婆媽」　他力挺反嗆：民進黨真的很怕蔣萬安

關鍵字：

賴清德全代會蔡英文民進黨

讀者迴響

熱門新聞

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」　老大說話了

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7/18起衝國道14天

《禹英禑》朴恩斌29歲「還是母胎單身」！

具俊曄高雄演出結束「急奔回台北找大S」

更多

最夯影音

更多
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面