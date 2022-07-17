2024總統大選卡位戰　民進黨全代會今登場

▲左起總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨全代會17日登場，雖以「團結台灣、顧好未來」為主軸，但檯面下各方派系早已為了2024總統大選備戰卡位。由於適逢2年一度的中執委、中常委和中評委黨職改選，牽涉黨內權力，副總統賴清德若想順利競選下屆總統，親賴人馬如何搶進佈局，成為觀察重點。

針對這次全代會，民進黨說明，開幕式活動分成兩大主軸，首先會感激台灣防疫英雄的辛勞，也謝謝全體民眾與行政團隊團結防疫，一起守住台灣，讓台灣在疫情期間經濟表現亮眼，2021年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄。

此外，面對年底九合一大選將至，民進黨表示，民進黨目前推出的18縣市長候選人已就位，「中央地方會做事戰隊」將首度同台，展現要為台灣「顧好未來」的決心。

不過，整場全代會最重要的是黨內權力核心的改選。根據民進黨黨章，全國黨員代表大會會選出11位中評委及30位中執委，而這30人再互選10位中常委。中常委可決定下屆總統提名規則，所以這回的全代會也被視為2024總統大選提名的前哨戰。

派系人士分析，目前民進黨中常會派系分布狀況，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席，依照過去經驗，各派系都會互相協調、合作配票，估計今年各派系席次變動應不大。

值得注意的是，親賴的立委林俊憲、屏東縣長潘孟安都爭取進入常會，如果兩人成功擔任中常委，新系3席中，就有2席為賴系，將成為賴清德總統之路的一大關鍵。