長春下令「乘地鐵須戴N95口罩」　網一面倒狂酸：建議帶防毒面具

▲大陸近日本土疫情再起。（示意圖／CFP）
記者鄭思楠／綜合報導
吉林長春市16日通報，新增本地無症狀感染者3例。官方16日發布《關於乘坐長春市軌道交通須佩戴N95口罩的公告》。要求，即日起乘客乘坐軌道交通須全程規範佩戴N95口罩，安檢前主動向工作人員出示「吉祥碼」，同時接受車站測溫檢查，「紅黃碼」人員不得乘坐軌道交通。
長春市軌道交通集團發公告提醒，為減少病毒傳播的途徑，降低感染風險，盡量使用線上支付；進站後請留意站內廣播、公告，了解當站運營情況，聽從站內工作人員指引，合理安排行程；候車及乘車時請不要聚集，主動與其他乘客保持安全距離，盡量避免與他人交談、喝水、進食。
不少網友質疑必要性，「乾脆規定乘客必須佩戴防毒面具」、「建議下次穿防護服出門」、「 公共場所需穿黑袍」。還有人狂酸，「N95賣不出去了嗎」、「N95，免費配發嗎」。
大陸國家衛健委16日通報，新增本土病例75例，其中甘肅31例，安徽16例，廣東15例，上海5例，海南5例，江蘇1例，河南1例，四川1例。
新增本土無症狀感染者375例，其中安徽139例，甘肅82例，廣西40例，河南39例，上海28例，廣東26例，山東6例，江蘇4例，江西4例，吉林3例，福建1例，海南1例，重慶1例，青海1例。
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