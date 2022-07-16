長春下令「乘地鐵須戴N95口罩」　網一面倒狂酸：建議帶防毒面具

澳門疫情持續升溫，7月11日起全面停工7天，包含賭場在內，所有從事工商業活動的公司及場所必須暫停運作，改採居家辦公，只有維持社會必要運作、民生所需的公司及場所不受影響。同時，當地政府也要求民眾在家不要出門，若因特殊原因出門的話，必須配戴口罩，且必須是N95或KN95口罩，其他口罩均視為不合乎規格。