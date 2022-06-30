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社會 社會焦點 保障人權

獨／等救護車遇緊急情況　撥119「線上指導急救」續命

▲遇到需急救情況，等待救護車期間，民眾也可使用119行動報案APP，線上會有救護技術員指導急救方式。（圖／南投縣政府提供）

▲遇到需急救情況，等待救護車期間，民眾也可使用119行動報案APP，線上會有救護技術員指導急救方式。（圖／南投縣政府提供）

記者唐鎮宇／專題報導

新冠肺炎「後疫情時代」考驗社會醫療量能，為了確保資源有效利用，從民眾打電話給119開始，就會經過各種確認、分派、著裝，救護車才會出動，導致全國救護車反應時間變長。專家建議，民眾平時在家中可準備血氧機觀察外，輕症確診者若有就醫需求，最好盡量自行前往醫院，把醫療資源保留給更需要的人。若等待救護車期間有緊急狀況，也可撥打119，執勤員會線上指導急救方式。

疫情讓等待救護車的時間變長，等待的患者和家屬可以多做些什麼呢？台北市消防局緊急救護科股長謝宜樺建議，民眾常以為確診後就不能出門，其實是可以的。目前輕症或無症狀等非緊急情況的確診者，只要不是搭乘大眾運輸工具，都可自行駕車就醫，不需要打給119派救護車，這樣就可以減少等候時間。若民眾仍想叫救護車，在身體許可情況下，也可以攜帶簡便隨身物品，先走到一樓或巷口等待救護車；看到救護車時記得揮手，都可節省送醫時間。

前台中縣消防局長、亞太消防工程師學會理事長唐雲明也說，緊急救護跟火災一樣，如果一個出口不通了，要趕快找第二個逃生出口。如果民眾打119發現等待時間太久，要趕快想辦法找其他方式，例如自行駕車等趕快送往醫院，趕快自救。

北市消防局說，像北市119救災救護指揮中心執勤員都有中級或高級救護技術員資格，也會有具備急重症（急診、加護病房等）臨床經驗3年以上資格的護理師輪值，等待救護車期間若有突發狀況，民眾也可以再打給119或以119視訊報案App尋求協助。

▲醫師建議，民眾平時可添購血氧機，方便在家中監測健康狀況。（圖／記者許靖騏攝）

▲專家建議，民眾平時可添購血氧機，方便在家中監測健康狀況。（圖／記者許靖騏攝）

中山醫學大學法醫科兼任副教授高大成則建議，平時應該未雨綢繆，建議民眾可在家中準備血氧機監測，若沒症狀但血氧低於95%以下就要注意，另外政府也應該把治療新冠肺炎藥物發放到診所，讓民眾可以更方便取得。

至於一般民眾若也想為他人的安全盡一份力，嘉義縣消防局救護科科長蔡文祥說，現在平時都有在宣導要禮讓救護車，但有時候遇到隔音比較好的汽車，或是駕駛聽音樂太沈迷，駕駛會聽不到在後面的救護車警鈴聲，呼籲駕駛可以多幫忙、多禮讓。

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