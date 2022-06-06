上海建議民眾：逛超市、商場要戴N95口罩　每4小時更換一次

▲上海解封將滿一周，商場恢復營業。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海解封將滿一周，但防疫仍不敢鬆懈，上海衛健委主任鄔驚雷6日建議民眾，如果去醫院就醫或者商場、超市等室內通風不暢的室內場所，建議佩戴KN95或N95級別的顆粒物防護口罩，並且每4小時更換一次，若口罩弄濕或受到污染，更應及時更換。

鄔驚雷表示，上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，但疫情形勢仍然嚴峻複雜，隨著復工復產的加快推進，人員流動逐步加大，從近幾天通報的陽性感染者情況看，社會面還有多點散發情況，疫情反彈風險依然存在，依然不能放鬆，需要高度警惕，「降新增、防反彈」仍是當前的重要任務。

鄔驚雷提到，要始終堅持「動態清零」不動搖，克服麻痺思想、僥倖心理、鬆勁心態，不斷提高預警預測預防能力，嚴格落實常態化防控措施，用好發現、處置突發、管控、自我健康管理這「四個機制」，管控好聚集性、流動性風險，加強社會面疫情應對處置，分秒必爭、以快制快，發現一起，迅速撲滅一起，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，全力守護來之不易的疫情防控成果。

鄔驚雷指出，市民仍然不鬆懈、不放鬆，牢記「三件套、五還要」，要對他人和自己負責，繼續做好個人防護。

鄔驚雷說，一是科學規範佩戴口罩，口罩應與臉部保持貼合，並完全覆蓋口、鼻部位。一般情況下，可佩戴一次性醫用口罩或醫用外科口罩；如果去醫院就醫或者商場、超市等室內通風不暢的室內場所，建議佩戴KN95或N95級別的顆粒物防護口罩，「一般情況每4小時更換一次，如口罩弄濕或受到污染，應及時更換。」

二是注意社交距離，與他人保持1公尺以上距離，盡量使用非接觸式支付，不聚集、不聚集，有發熱、咳嗽等呼吸道症狀的人避免前往公共場所。

三是注意保持手衛生，在日常生活中或接觸物品後請用流動的水和洗手液或肥皂，按七步洗手法規範清洗雙手，條件不便時可用免洗手消毒劑按七步洗手法的動作揉乾雙手，「這裡提醒一下，要養成不用髒手觸摸眼口鼻的習慣。注意室內通風，空調如何使用，可以看看最近我們做的科普。」

鄔驚雷強調，大家還要自覺遵守核酸檢測、掃場所碼、測溫等各項防疫規定，共同築牢織密上海疫情防控的有效屏障，「人人從自身做起，鞏固來之不易的防疫成果，早日迎來如常生活。」