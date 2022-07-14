拚動工！高鐵南延屏東啟動二階環評　2場說明會時間地點曝

▲高鐵南延屏東二階環評將召開地方說明會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

「高鐵延伸屏東」案已送進環保署審查，並啟動第二階段環境影響評估，交通部鐵道局公布2場環評公開說明會，蒐集民眾和民團意見，預計7/16和7/17分別於高雄和屏東登場。

耗資618億元預計興建17.6公里路線的高鐵南延屏東段，預計花費8.5年施工期完工通車，「高鐵延伸屏東計畫」路線係自高雄市高鐵左營站起，經左營、仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣後，於屏東市台糖六塊厝農場設站，該計畫已完成環境影響評估送環保署，今年3月30日環評委員會決議進入第二階段環評。

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交通部鐵道局今也公布兩場地方說明會時間，鐵道局表示，原訂7/15下午2時於屏東縣屏東市前進國小辦理高鐵延伸屏東計畫環境影響評估公開說明會，因前進國小鑑於暑假期間防疫考量來函表示不便出借場地，因此已於7/5重新公告屏東縣場次變更至7/17上午10時30分於屏東縣屏東市公所禮堂辦理，另7/16上午10時30分於高雄市仁武區仁武里活動中心辦理高雄市場次，提醒民眾留意。

鐵道局表示，該案已確定進入二階環評，因此初期規畫舉辦高雄和屏東公開說明會，聽取民眾和民間團體的意見，並蒐集資料作為二階環評參考，至於二階環評需要多少作業時間，目前還不一定，希望年底前可以讓環保署召開二階環評範疇界定會議。