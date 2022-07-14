青藏高原高空上供應急通信　雙尾蠍無人機創全球首次

▲雙尾蠍無人機完成大型高空全網應急通信無人機平台的高原測試和飛行驗證。（圖／翻攝自環球時報，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸最大無人機「雙尾蠍」近日在海拔4238公尺的甘孜康定機場，完成大型高空全網應急通信無人機平台的高原測試和飛行驗證。據了解，雙尾蠍是全球首創雙發大型高端無人機系統，可攜帶大量飛彈和精確制導炸彈，去年9月疑似首度現蹤日本周邊空域，引發航空自衛隊戰機緊急升空因應。

《環球時報》報導，由四川騰盾科技有限公司所研發的雙尾蠍無人機，於7月10日至12日實現全球首次在高海拔地區、無信號區域等複雜自然環境下，無人機搭載空中基站完成全網應急通信的實戰測試，驗證無人機平台和通信裝備應急保障能力，為下一步實戰化使用積累真實數據經驗。

報導指出，在高原飛行驗證測試階段，雙尾蠍從甘孜康定機場起飛，抵達無通信網絡覆蓋的現場指揮部上空後，在半徑4公里的任務區域內進行盤旋並提供持續通信信號。而雙尾蠍在飛抵任務區域並開展應急通信作業後，30至50平方公里範圍內的中國電信、移動、聯通手機皆從無信號狀態恢復，同時任務區域內的手機的短信收、發功能，微信傳輸文字、語音和文檔功能，以及電話主、被叫功能也全部恢復，宣布飛行驗證工作圓滿成功。

雙尾蠍無人機翼展20米、機長10米、機高3.1米，最大航時35小時、最大航程7000公里、最大升限1萬米，最大速度280公里/小時，是全球首創的雙發大型高端無人機系統。雙尾蠍在與地面指揮協同作戰方面，有效通訊範圍可達280公里，同時更配有一套衛星通訊，讓雙向通訊距離半徑擴展到3000公里。

值得注意的是，雙尾蠍優異的空中性能為大型應急通信工作的部署與展開提供充足保障，面對高原或海上等複雜氣象條件和地理環境能有效適應，雙發動機也大幅提高無人機系統可靠性和飛行安全性，而雙發電機的配置更確保能夠為全網通空中基站或者其他任務載荷，提供充足的供電能力。上述特點使得雙尾蠍特別適用於應急通信領域。