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無人機考照大變革！刪除艱澀考題、首分3等級　最快8月適用

記者李姿慧／台北報導

無人機考照將出現大變革，考試更簡單！民航局今(7/15)宣布，已完成證照考試試題之調整作業，首度分普通、專業、專業屆期換證等三類別，並刪除不適合艱澀題目，7/8已公開新題庫，最快8月考照將適用新制度。

民航局表示，遙控無人機學科測驗自開始辦理時，即以模擬題方式公布部分考題，方便考生模擬、準備，但因公布之考題並未依照「遙控無人機學科測驗指南」章節順序編排，且部分考題讓考生覺得過於艱澀，民航局因此採納考生回饋意見做出調整。

民航局標準組長吳家珍表示，操作無人機範圍很廣，有些是農耕，有些是漁釣，有的是玩家，需求不一樣，有些人認為題目難，因此調整依據測驗級別，分為普通、專業、專業屆期換證等三類別，7/8已公開全部試題，並針對農用、漁釣等特定對象之實際需要，調整屆期換證測驗難易程度，刪除較為複雜的飛航管制、高度與經緯度數學換算及導控原理等相關內容。

▲▼民航局飛航標準組長吳家珍。（圖／記者李姿慧攝）

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▲民航局飛航標準組長吳家珍。（圖／記者李姿慧攝）

根據統計，自109年3月迄今，目前無人機普通證照有6212張，專業證照則有9254張，未來無人機考照新制最快將於8月時下批無人機考照時適用。

民航局指出，調整後，共有普通題庫388題、專業題庫588題、專業屆期換證題庫324題與簡易屆期換證題庫120題；另為了協助外籍人士準備我國遙控無人機操作證考試，也備有英譯版本。

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