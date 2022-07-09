千輛機車、2千人遊行圍城　怒吼「交通解嚴」提5大訴求　　

▲路權團體號召上千輛機車和重機，以及2千多人大遊行，怒吼交通解嚴。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

多個「陸海空」民團今(7/9)舉辦「交通解嚴大遊行」上凱道，訴求包括要求省道全面開放機車行駛、重機上國道、廢除區間測速等5大議題，怒吼「拒絕排斥 正視騎士」，另也爭取自然人夜間飛航，及更多水域空間開放，號召上千車機車和大型重機、超過2千人遊行圍城。

台灣機車路權促進會今舉辦首屆交通解嚴大遊行，結盟陸、海、空三大空間的交通倡議團體，對交通部表達對於交通現狀的不滿，期望透過遊行提醒所有用路人，交通部對機車的管理方式形同戒嚴。

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台灣機車路權促進會表示，台灣有1400多萬輛機車，交通部卻長期漠視機車騎士的用路權益，使用禁行機車和強制待轉將機車限制在外側車道；修法十年後依然技術性阻擋重機上國道；放任地方政府無端禁止普通重型以下機車使用高架道路。交通部只公開報告交通死傷事故的數據，忽略只有財損的事故，以至於機車、自行車和行人等弱勢用路人在事故統計中被過度放大。經統計包含財損的交通事故後，得出機車肇事率遠低於汽車肇事率。顯現交通部認為機車使用者能力不佳，純粹是赤裸的偏見。

▲路權團體號召上千輛機車和重機，以及2千多人大遊行，怒吼交通解嚴。（圖／記者李姿慧攝）

機車路權促進會指出，交通部道安會希望機車使用者懂得辨識大型車內輪差，卻忘記正是交通部自己，利用禁行機車和強制待轉等制度，把機車分配在大型車右側。幾十年來，無數機車使用者因為顢頇規定被罰款，導致無數寶貴生命慘死在巨輪之下。

促進會說，根據警大一份《大型重型機車行駛於高架段及橋下平面路段之事故特性比較》論文，以及英國交通部的定期報告，都指出封閉式的高架道路因為沒有路口，比平面市區郊區道路還要安全，傷亡率更低。十年前立法院三讀通過讓重機可以上國道，十年過去了，高公局還在用民調與檢核來技術性阻擋重機上國道。

路權團體今也提出5大訴求，包括第一，省道全面開放機車行駛，即刻開放蘇花改、南迴改通行機車；第二，廢除《道路交通安全規則》第99條，​全面廢除禁行機車​、全面廢除強制兩段式左轉​、即刻開放大型重機行駛高速公路；第三，全面廢除區間測速，​反對不合理速限​、拒絕監控手段​。

第四，人民參與交通決策，反對政策歧視機車​、還民合法改裝權利​、開放民間參與道安會，擁有保障席次並將民間團體代表納為當然委員​；第五，道路工程改善：​ 廢除外側左轉專用道​、常設內側左轉專用道​、以避車彎取代路側停車格​。

路權團體指出，今天遊行從中山北路出發，繞行台北市區，騎上全面禁行機車的忠孝西路後於凱道集會，表達人民堅持廢除禁行機車、二輪行駛高速公路的決心，要求交通政策開放公民參與。台灣機車路權促進會也預告將在今年11月25日發起「騎上高快速，投票真迅速」的活動，邀請在外地工作和求學的人，一同使用快速又安全的路返鄉投票。







