曾見證民主歷程！高雄舊市議會閒荒10年　都更招商轉型金融大樓

▲舊市議會公報都更改造後，入口提供休憩空間，後方將釋出招商為金融大樓，議事廳則變成公民廣場。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

位於高雄中正路金融商圈的「高雄舊市議會」，經多年閒置，正式啟動公辦都更暨招商計畫，規劃採新舊建物融合改造構想，延續既有建物歷史，並串接區域金融新創產業，建構南高雄商貿金融核心新地標。

高雄市政府文化局繼6月底公告劃定都市更新地區草案後，15日舉辦說明會說明園區未來改造構想，預定下月正式送請高雄市都市計畫委員會進行相關劃定更新地區審議，並規劃於年底公告招商。

舊市議會基地方整，公辦都更面積合計約1.07公頃，屬第三種商業區(建蔽率60%、容積率490%)，可作辦公、住宿、商業、休閒、遊憩等複合使用。

▲舊市議會改造前後對照。（圖／高雄市文化局提供）

基地位於中正路辦公商務廊帶、中華自強商業軸線、中都三民居住核心及鹽埕愛河觀光帶等四大都市機能匯聚，鄰近高雄漢神百貨、立德棒球場、六合夜市與中央公園，機能條件完善；基地東南角為高雄捷運橘線O4站1號出口，透過橘線可橫向串連駁二藝術特區、文化中心及衛武營國家藝術中心，區位相當良好，屬南高雄高開發潛力地段。

文化局長王文翠表示，中正路過去素有金融銀行產業大道美名，因應產業群集特性，舊市議會後方的高風大樓基地將釋出招商，改建為金融新創大樓，為強化社會公益面向，民間實施者除分回市府應有部分外，尚須額外回饋修復歷史建築及策劃展示等全額費用。舊市議會於改造修復後，入口前廣場將原貌保存，兼提供周邊居民舉辦活動及休憩場所。

王文翠指出，議會行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將策辦理議政文史展覽；而原封閉之議事廳空間則打破藩籬，改造為公民廣場，藉由空間解放落實代議政治蘊含的民主自由精神，整合成為民主議事館，與周邊歷史博物館及勞工博物館，形成城市重要文史廊帶。

高雄舊市議會見證高雄市民主進程，興建於1966年，縣市合併後，議會遷移至鳳山行政中心，舊議會是代表高雄市地方自治史發展重要場域之一，且建物具有南方建築特色，於2020年登錄為歷史建築。

▲舊市議會公報都更改造後，入口提供休憩空間，後方將釋出招商為金融大樓，議事廳則變成公民廣場。（圖／高雄市文化局提供）

文化局表示，相較於同時期興建並已全數拆除的台北舊市議會，高雄選擇參考日本東京中央郵便局、日本川崎銀行橫濱支店等案例，在歷史紋理的基礎架構下改造再生，以新舊建物融合策略，保存既有場域紋理與精神，整合串連新建金融新創產業，讓園區更具特色及未來發展性。舊建物已不作議會使用，多年閒置失修，在取得國產署同意合作開發意願後，積極思索場域活化轉型，將透過公辦都更政策工具，招商引資帶入民間資源，並帶動地方產業發展，同時也兼顧社會公益。

位於中正路金融商辦絕佳區位的舊市議會，年久失修且閒置多年，文化局參考國外案例採取創新觀念推動場域活化再生，並靈活運用都更政策工具，期以新舊融合來解決城市開發與歷史保存間矛盾困境。透過公私協力、開發與保存雙贏，建構南高雄商貿金融核心新地標，成就以文化歷史為基底的都更首例。