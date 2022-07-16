男友一半薪水都給媽！她準備登記「被當犯人審問」　網驚：不能嫁

▲原PO透露，男友每個月會拿一半薪水給他媽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「我是犯人嗎？」一名準人妻抱怨，與男友把喜餅拿回家，怎料才一進門，男友媽就審問「又買什麼？」事後得知是喜餅後，還不爽直呼，「是不會叫宅配直接送去她家（原PO）嗎？」一席話讓原PO內心不是滋味，氣得抱怨男友給一半薪水當孝親費，害得她要自掏腰包付其他費用，讓眾網友驚勸「還沒結婚快逃啊！」

一名女網友在臉書公開社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，7月底就要登記結婚，光是拍婚紗、訂喜餅就忙得不可開交，更意外讓原PO看清婆婆的真面目。

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原PO緩緩道來，某天自取三箱喜餅，接著拿到男友家，準婆婆瞧見後便質問「又買什麼？買那麼多？」男友回答是喜餅，準婆婆則秒回，「是不會叫宅配直接送去她家嗎？」而男友解釋，喜餅是要送同事的。

原PO站在一旁，直呼感受非常不佳，「對話是沒有什麼，但讓我很不爽的點是，每次買東西，一進門，他媽就是開始問東問西，請問我是犯人嗎？我是拿了妳的錢買了嗎？」

針對男友媽老是用審問的口氣，讓原PO怨念大爆發，「你兒子一個月一半的薪水都給妳，剩下沒多少，幾乎都是我的薪水在cover其他費用欸，到底是還想怎樣？自己女兒問題很大不管，管我們這種事？」

討拍文曝光後，網友紛紛驚勸原PO快逃，「如果沒住一起，那沒關係，如果以後必須住一起，還是考慮考慮」、「薪水一半？這還要嫁？以後有小孩開支問題等著爭執」、「幸好還沒登記，快逃吧」、「還沒結婚快逃啊，薪水一半上繳欸，你會累死」、「光是住在一起，又看到一個月給一半薪水，這我就不行了」、「傻傻的啊～他的薪水一半給他媽爽花，家要靠你養，怎麼不說你薪水也一半給你父母才公平啊？娶你去當搖錢樹幫忙養家的」。

▼網友驚呼原PO三思。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）