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男毒販落網驚見女友被鎖房內　她毒癮戒不掉...竟要愛人做這事

▲▼少年隊毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲趙姓男子在圍捕過程中撞毀車子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓女子（46歲）有多年毒癮，想戒又戒不掉，她上個月底竟拜託當藥頭的趙姓男友（46歲）買鎖頭將她鎖在房間內，讓她遠離毒品，不過每當陳女忍不住毒癮哀嚎時，趙男還是會心軟讓她吸毒，高市少年隊11日將趙逮捕到案，卻意外才在趙住處發現「自囚」在房間的陳女，警方偵訊後依毒品等罪嫌將兩人移送法辦。

▲▼少年隊毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲趙男（中）被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市少年隊在今年2月間接獲線報，指趙姓男子涉嫌在仁武一帶販賣一、二級毒品牟利，隨即報請檢察官指揮偵辦，經長期跟監並配合現場蒐證後，發現趙男和陳男等5人共組販毒集團，長期租汽車和機車交替使用作為代步，且利用偏僻狹窄道路及古厝等處作為交易地點。

專案人員為了蒐證，多次喬裝農夫及工地工人至現場勘查，見時機成熟，11日專案小組動用30名警力，兵發多路查緝，在緝捕趙嫌過程中，趙嫌還開車加速逃逸進樹林內，不慎自撞路邊樹幹，並在一處空地撞倒圍籬鐵絲網卡住，最後他棄車逃逸，仍被員警飛撲壓制逮捕，並陸續查獲同夥及藥腳等7人到案，查獲海洛因44.59公克、安非他命63.53公克、咖啡包5包17.74公克和販毒所得5萬1900元等贓證物。

▲▼少年隊毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳姓女子為了戒毒要求男友從房間外鎖門。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警逮捕趙男後，帶他回住處清查搜索，意外在房間發現趙的陳姓女友被關在房間內，陳女表示，男友為幫她戒毒，買了鎖頭從房間外把門鎖住，但每當她毒癮發作難耐，男友還是忍不住提供毒品解癮，因此一直戒不掉。

辦案員警也覺得奇怪，趙男明明在販毒，卻要吸毒者戒毒，如果知道毒品害人，又為何要販賣毒品？不知到底是什麼心態？全案在訊後依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌，移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

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