　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當鋪老闆「開2萬5500元」徵人！工作內容曝光　網搶破頭：想報名

▲▼當鋪。（圖／翻攝自Google Maps）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／翻攝自Google Maps）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人都想要事少錢多離家近的工作，但如果是這個工作內容你可以接受嗎？一名當鋪老闆透露，最近想要應徵員工來幫忙顧店，但薪水接近最低基本薪資，不確定是否有人願意來，因此PO文想詢問眾人意見。不少網友看到之後，直呼「好爽喔！想去報名了」。

原PO在「Dcard」發文表示，自家當鋪近來想要徵人，薪水開2萬5500元，工作內容是幫忙記錄客人進來繳了多少錢就好，一天大概會有2至5個客人，如果沒事就可以追劇或是玩手機，一天上班8小時，但實際工作時間大概只有1小時，週休二日，「這樣有人幫我顧店，我出去逛街也比較有安全感，本來都是自己顧，但感覺好浪費生命，你們覺得這薪水可以嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼數錢,上班族,會計,OL。（圖／翻攝自pexels）

▲工作內容只要記錄客人繳了多少錢。（示意圖／翻攝自pexels）

不少人看到後表示，「好爽喔，感覺會很多人應徵，不過我幾年前已經給到26k以上囉」、「在哪裡？想報名」、「很閒，完全不會太低，很多行政包山包海開跟你一樣」、「不會，剛剛好，這工作聽起來沒專業又很輕鬆」、「想報名，超需要這樣的工作，然後可以順便投資、看股市行情，週休二日還可以去進修」、「可以用電腦、手機做自己的事，只是被綁時間，很願意啊」、「我都想報名了，我實習跟你開的工資一樣，時間還比較長又操，月休一樣8天」。

也有人分享類似經驗，「我本身做一個小眾體育用品店，這種工作也是一個人顧店等客人，沒客人上門就是閒一整天，不過我們老闆是算時薪180，一個月下來底薪起碼3萬多一點了」、「做過當鋪，沒人的時候真的就是滑手機滑一整天，只是還要外加放款跟查客人資料（通緝犯以及有無在別家借款），而且一天6小時，固定休六日（禮拜六要輪休，但是禮拜六只有3小時的班），一個月有28K，每滿3個月還會再多加錢」。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
陶晶瑩16歲女「九頭身長腿」獨照曝！　網驚：根本名模
快訊／33噸巨石砸死工人「斷成兩截」　肇因曝光
強壓女粉絲上床「無套性侵」　直播主慘了
快訊／雨彈開轟區擴大！　7縣市大雨特報
快訊／半癱貓錢安安去世！姐姐心掏空：說好不分開的
快訊／泰迪自請離隊！　兄弟一週內走2大洋投
啦啦隊女神當眾調泳衣！　阿Ken「眼神快破功」全被拍
47歲台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰！　暴瘦剩40kg

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工作8年薪水僅30K！OL嘆「該走人嗎？」　過來人曝先做1事

吊車鋼索斷裂！33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

教部擴大境外生來台　新開放「這兩類」、入境時間曝光

快訊／雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

桃機招消防員115人搶考！得先過爬竿舉重5關卡　健身教練也來了

桃機消防員招募體能測驗登場　115名考生大顯身手

當鋪老闆「開2萬5500元」徵人！工作內容曝光　網搶破頭：想報名

成為好妻子、好媽媽後「愛上一個女人」！艾馬華森也是她粉絲

振興觀光開跑！乘車先跟美女比清涼野球拳　這客運旅客激增3成

快訊／雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

吊車鋼索斷裂！33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

教部擴大境外生來台　新開放「這兩類」、入境時間曝光

快訊／雨彈開轟區擴大！7縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

桃機招消防員115人搶考！得先過爬竿舉重5關卡　健身教練也來了

桃機消防員招募體能測驗登場　115名考生大顯身手

當鋪老闆「開2萬5500元」徵人！工作內容曝光　網搶破頭：想報名

成為好妻子、好媽媽後「愛上一個女人」！艾馬華森也是她粉絲

振興觀光開跑！乘車先跟美女比清涼野球拳　這客運旅客激增3成

快訊／雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

新店戰神出現！停紅燈按喇叭遭攔下　被手電筒狂照怒：警察找麻煩

高薪工程師男友「加班到凌晨5點」睡公司！她怨工時長　2派戰翻

基隆大海扇珊瑚遭菜鳥潛水客踹破　海科館直播拍到讓人心碎瞬間

讓新北超越台北！　林佳龍競選口號「新北大翻新」曝光

克蕭無安打8局破功　大谷翔平4打席全熄火

辛度32分鐘直落二橫掃川上紗惠奈　率先搶進新加坡賽冠軍戰

韓女星維持好體態的食譜公開！宋慧喬檸檬水告別嬰兒肥、秀智就吃地瓜

三方交易？籃網不想要衛斯布魯克　馬刺有意加入助厄文去湖人

蔡英文能源政策是笑話？　民進黨：馬英九選擇性失憶

凱旋「首款電動重機」TE-1正式發表　0-100加速僅需不到4秒

吊車鋼索斷裂！33噸巨石砸死工人　花蓮港曝肇因「要求檢討」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

珍藏多年公仔被妻拿去送人　他翻臉買一袋回家

她煮大餐幫男友慶生！被媽寶行徑氣到分手

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

館長曝文件打臉焦糖　大罵三劑令

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

雷雨彈來襲轟炸2縣市　防9級↑強陣風+冰雹

守台灣2年！護理師收「防疫獎金」金額曝　眾傻眼

JOJO立讓總統驚了　一堆人問號

「來超商寄100包裹」後面一排人苦等！畫面戰翻

台灣哪個離島最好玩？網激推「1地」

小孩喝飲料　每天1杯微糖就超量

王必勝接任指揮官　坦言「太太不知道」

更多熱門

相關新聞

小情侶算養兒開銷「曝2現實問題」：越想越害怕

小情侶算養兒開銷「曝2現實問題」：越想越害怕

養育小孩是一筆可觀的花費，因此許多年輕人不敢生，一名女網友表示，最近意外懷孕，和男友討論過後決定生下來，不過越討論到結婚生小孩細節，越覺得可怕，光是買房就是一筆開銷，不過除了錢之外，最最大的困難點是，沒有人顧小孩，由於兩人都在工作，誰來照顧小孩也是一大問題。

男友裝窮「沒錢付房租」！她見口袋藏1物心碎

男友裝窮「沒錢付房租」！她見口袋藏1物心碎

「科大這1系」頂大生也搶考　過來人：CP王

「科大這1系」頂大生也搶考　過來人：CP王

被通膨吃掉！　前5月實質經常性薪資連2個月負成長

被通膨吃掉！　前5月實質經常性薪資連2個月負成長

工作4年「月薪破10萬」生活還是痛苦！網4字破盲點

工作4年「月薪破10萬」生活還是痛苦！網4字破盲點

關鍵字：

當鋪徵人薪水

讀者迴響

熱門新聞

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

李鴻淵冷血槍殺4人　移送囂張氣焰全沒了

李鴻淵槍殺4人　靠妻養家「女兒還在念大學」

賈永婕4點駁斥不孝論！舅侵占失智母財產

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面