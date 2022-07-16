當鋪老闆「開2萬5500元」徵人！工作內容曝光　網搶破頭：想報名

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／翻攝自Google Maps）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人都想要事少錢多離家近的工作，但如果是這個工作內容你可以接受嗎？一名當鋪老闆透露，最近想要應徵員工來幫忙顧店，但薪水接近最低基本薪資，不確定是否有人願意來，因此PO文想詢問眾人意見。不少網友看到之後，直呼「好爽喔！想去報名了」。

原PO在「Dcard」發文表示，自家當鋪近來想要徵人，薪水開2萬5500元，工作內容是幫忙記錄客人進來繳了多少錢就好，一天大概會有2至5個客人，如果沒事就可以追劇或是玩手機，一天上班8小時，但實際工作時間大概只有1小時，週休二日，「這樣有人幫我顧店，我出去逛街也比較有安全感，本來都是自己顧，但感覺好浪費生命，你們覺得這薪水可以嗎？」

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▲工作內容只要記錄客人繳了多少錢。（示意圖／翻攝自pexels）

不少人看到後表示，「好爽喔，感覺會很多人應徵，不過我幾年前已經給到26k以上囉」、「在哪裡？想報名」、「很閒，完全不會太低，很多行政包山包海開跟你一樣」、「不會，剛剛好，這工作聽起來沒專業又很輕鬆」、「想報名，超需要這樣的工作，然後可以順便投資、看股市行情，週休二日還可以去進修」、「可以用電腦、手機做自己的事，只是被綁時間，很願意啊」、「我都想報名了，我實習跟你開的工資一樣，時間還比較長又操，月休一樣8天」。

也有人分享類似經驗，「我本身做一個小眾體育用品店，這種工作也是一個人顧店等客人，沒客人上門就是閒一整天，不過我們老闆是算時薪180，一個月下來底薪起碼3萬多一點了」、「做過當鋪，沒人的時候真的就是滑手機滑一整天，只是還要外加放款跟查客人資料（通緝犯以及有無在別家借款），而且一天6小時，固定休六日（禮拜六要輪休，但是禮拜六只有3小時的班），一個月有28K，每滿3個月還會再多加錢」。