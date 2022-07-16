助李鴻淵藏匿還供盥洗身上血跡！　養生館老闆5萬元交保

記者游瓊華、林冠吟／南投報導

56歲李鴻淵14日闖入南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成4死1重傷悲劇。李鴻淵15日在台中落網後，被移送到南投縣警局進行偵訊後，南投地院對李鴻淵裁定聲押禁見；而協助藏匿李鴻淵的台中養生館賴姓負責人，訊後則依藏匿犯人罪，以5萬元交保。

▲協助李鴻淵藏匿的台中中清路養生館經理遭帶回。（圖／記者白珈陽攝）



南投草屯康建生物科技公司14日4死命案，為離職員工李鴻淵闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4人死亡、創辦人賴敏男重傷，而賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺則慘死槍下。

李鴻淵殺人後便騎著機車展開20小時的逃亡，為躲避警方追緝，李也相當狡猾，在逃亡途中即丟棄手機，也未使用新門號，讓警方無法鎖定，只能改以調閱監視器方式來追緝；過程中，他也多次轉乘計程車製造斷點，企圖躲避警方追緝，最終警方在訪查多名計程車司機後，鎖定李鴻淵的落腳處，並在15日下午1時50分許於台中某養生館將人活逮。

▲李鴻淵躲在養生館5樓的夾層中被警方活逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）



警方查出，養生館經理是李鴻淵在南投草屯的同鄉同學，明知他犯下重大槍擊命案後，仍念及往日交情而收容他，讓行兇後沒有返家，而是變換數輛計程車逃亡至台中的李鴻淵，藏匿在養生館並未對外開放的5樓夾層，並使用4樓的員工宿舍浴室盥洗，將殘忍槍殺4條人命噴濺到的血跡清理乾淨。

起初警方在養生館搜索一番找不到李鴻淵本人，讓警方一度懷疑養生館是否有其他動線可以讓李在神不知鬼不覺的情況下脫逃，但警方也再次仔細檢視養生館內細節，赫然發現沒有開張營業的養生館，4樓員工宿舍浴室卻有剛洗完澡的積水、水痕，推測不久前才剛有人盥洗，因此研判槍手李嫌還窩藏在館內，擴大搜索後才終於在5樓夾層裡發現李嫌藏匿其中，當即將其逮捕歸案。