獨／李鴻淵殺4人躲包廂狂睡　警攻堅才醒...瞎扯：槍是地上撿來的

記者鄧木卿／台中報導

犯下南投4死1傷行刑式槍殺案的嫌犯李鴻淵不但手段凶殘，心思細膩，逃亡過程一直製造斷點，最後在東京養生會館前50公尺下計程車，徒步走進店內，該養生會館2、3樓各有3間包廂營業，4樓裝修，5樓提供給越籍小姐住宿，李嫌當晚住在302，從帳簿上並沒有小姐的服務紀錄；至於被問到槍枝來源，李嫌居然反問警方：「在地上撿的，你信不信？」囂張到了極點。

▲▼南投槍手行凶後當時睡在養生會館302包廂，對於槍枝來源堅不吐實。（圖／ETtoday資料照）

李嫌14日傍晚到康建生技公司行凶造成4死1重傷後，便騎乘機車往霧峰方向逃逸，原來他是要向曾工作過的道路舖設工程的老闆借錢，他明講是要跑路用，老闆借了3萬元，李就把機車丟棄在公司附近的中投公路下方，搭乘計程車離去。

李嫌知道沿路有監視器，因此故意製造斷點，搭一段計程車就下車，而且刻意走騎樓、小巷，走了一段路後再坐另輛計程車，直到第5輛車停在養生會館前50公尺，他才下車走路，至於傳出曾打算在大慶火車站搭火車一事，其實是李嫌坐車到中山醫學大學後下車，走路到大慶車站，再從車站搭車離去，根本沒有進入站內。

▲養生會館外觀。（圖／民眾提供）

警方一路跟著計程車行車軌跡，搜尋斷斷續續，最後終於得知進入東京養生會館後，調集百名警方攻堅，李嫌當晚住在302包廂，一度傳出他曾叫小姐按摩紓壓，但養生館帳簿上並未記載該房間有小姐上門服務，睡到隔天中午聽到樓下有動靜，才趕快躲到夾層。

李嫌落網後被問到槍枝來源，一度傳出他說過「不能講，會害到朋友」，但據透露，李嫌關於槍枝來源一直避重就輕，甚至囂張反問警員：「我說在地上撿的，你信不信？」