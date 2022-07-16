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大台北、台東防37度↑極端高溫　這三區仍有降雨

記者李姿慧／台北報導

受西南風沉降影響，今(7/16)雙北等8縣市將出現36度以上高溫，其中大台北和台東有可能有37度以上極端高溫出現，迎風面中南部、山區和東北部則會有降雨；下周二過後太平洋高壓勢力增強，各地午後降雨區域和雨勢會縮減，恢復高溫炎熱天氣為主。

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大台北和台東今可能出現37度以上高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

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西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區，桃園市、新竹縣近山區或河谷為黃色燈號，也有出現36度以上高溫機會。

▲▼氣象局對8縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

▲氣象局對8縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

在西南風影響下，迎風面中南部沿海地區仍會有對流發展狀況，今天中南部、澎湖一整天會有斷斷續續降雨出現，其他東北部和各地山區以午後陣雨為主，會有午後短暫雷陣雨，中南部和午後各地山區則會局部較大雨勢發展機會，入夜中南部地區仍有短斷斷續續降雨。

氣象局表示，下周一(7/18)之前受西南風影響，迎風面中南部地區會有斷斷續續降雨出現，其他地區為山區和東北部會有局部短暫雷陣雨，北台灣和台東會有極端高溫出現；下周二過後，太平洋高壓勢力增強，迎風面降雨變得比較零星，午後降雨限縮西半部和各地山區為主，降雨區域和雨勢會減少，各地恢復高溫炎熱天氣為主。

▲▼迎風面中南部有降雨機率。（圖／氣象局提供）

▲迎風面中南部有降雨機率。（圖／氣象局提供）

溫度上分布，下周一以前受西南風影響，大台北和台東因西南風沉降，會出現37度以上高溫，東南部會有焚風發生機率，其他地區為30到32度，後續受太平洋高壓影響下，各地高溫可到32到35度，偏高溫炎熱天氣型態。

氣象局提醒，下周一之前受西南風影響，中南部會有局部雨，午後東北部和山區有局部雷陣雨，下周二後受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，午後雨漸少。

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