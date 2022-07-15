西南風沉降！明天8縣市爆熱「最高飆37度」　中南部防午後陣雨

▲夏日高溫，不少民眾到水上樂園消暑。（圖／馬拉灣提供）

記者李姿慧／台北報導

受西南風沉降影響，明(7/16)中午前包括雙北等8縣市嚴防「烤焦」，氣象局預報有出現36度以上高溫機率，其中大台北地區有機會出現37度高溫；明起到下周一受西南風影響，中南部嚴防午後陣雨，東北部和山區也有短暫陣雨機會。

明8縣市亮高溫燈號，氣象局表示，受西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，明日中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區，桃園市、新竹縣近山區或河谷為黃色燈號，有機會出現36度以上高溫。

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▲明8縣市出現高溫燈號。（圖／氣象局提供）

氣象局也指出，受西南風影響，明天到下周一(7/18)中南部地區有午後陣雨機會，午後東北部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生。

北部及東半部地區高溫炎熱，大台北地區有高溫37度機率，東南部則有焚風發生的機率。

▲明8縣市出現高溫燈號。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員張承傳表示，下周二(7/19)過後，西南風減弱，大平洋高壓增強，午後雷陣雨範圍比較偏山區，下周二和下周三(7/20)午後陣雨侷限西半部跟東半部山區，下周四(7/21)和下周五(7/22)降雨會變得比較零星，降雨更為趨緩。