台鐵留才加薪！主管全加了「卻遺忘7千名基層」　產工批分化

▲台鐵留才加薪方案遺忘車站站務員和列車長等基層人員。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年轉型國營公司，台鐵最新留才方案曝光，8千多名關鍵性職務基層人員將加發津貼，中低階主管加給增2300元到5300元不等，高階主管除台鐵局長外，各級主管都有加薪，唯獨沒看到站務員和列車長，讓部分員工炸鍋。台鐵產業工會痛批有7千多名基層員工被台鐵遺忘，國家帶頭分化工人，要求全面調薪。

台鐵部分員工薪資僅2.5萬到2.6萬多元，113年將轉型公司化，基層技術關鍵人才恐留不住，工會爭取加薪，台鐵最新研擬留才方案出爐，根據《東森新媒體ETtoday》取得資料顯示，留才方案將針對8,247人名關鍵基礎人力將發給「關鍵職務津貼」，以支領危險職務津貼者為適用對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等關鍵職務人員。

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▲關鍵技術職務將加發津貼。（圖／台鐵提供）

此外，中低階主管因加給少，但背負重大責任，導致不少台鐵員工不願承擔基層主管職，留才方案也規劃調整中低階主管加給，由目前3,700元至5,550元調整為6,000元至10,000元。

另除關鍵基礎人力和中低階主管都有加薪外，台鐵局高階主管除局長外，也幾乎全面加薪，其中副局長主管加給從14,760元加為16,000元，加薪1,240元，處長主管加給從11,080元加為13,000元，加薪1,920元。

由於該留才方案內未出現基層站務員和列車長、車長等人加薪方案，讓員工炸鍋，痛批為何高階主管不用從事危險工作能加薪，站務員和車長卻沒有。

▲台鐵留才方案曝光，高階主管也納入加薪。（圖／記者李姿慧翻攝）

台灣鐵路產業工會今傍晚也發出聲明，指出台鐵局今上午傳出的留才說明，僅針對「關鍵職種」和「各級主管」進行調薪，所列關鍵職種約8,247人，站在第一線服務旅客的運務員、支撐台鐵後勤運作的行政人員等幾乎全被排除，高達7000多人被台鐵局遺忘。

台鐵產工痛批，台鐵局的留才說明就是在告訴員工和社會大眾，服務旅客原來不重要，剪收售票運轉行車通通不重要，更是國家帶頭分化工人，只調整部分人員的薪資，對薪資略高於基本工資的營運人員更無調整作法，不僅違背王國材部長說的「支持改善低薪」，更和台鐵兩大工會的訴求遠不相符。

台鐵產工強調，所有基層都是關鍵，共同支持台鐵的營運和安全，都應該要調薪，國家真的要改善低薪，就請台鐵局盡速調高營運人員薪資、資位人員待遇要比照郵政公司，而非花心思分化工人，讓基層更憤怒。

交通部長王國材表示，報載台鐵勞資雙方協商的資料尚未定案，交通部支持基層低薪同仁優先酌予調薪，改善其生活，已請台鐵局納入考量。