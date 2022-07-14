桃園站冷氣故障換好已冬天！網嘆「不如改暖氣」　台鐵替代方案出爐

▲台鐵桃園站故障且維修期要200天，賴香伶批離譜。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者李姿慧／台北報導

炎炎夏日，台鐵桃園站冷氣故障，重新招標換新需200工作天，讓民眾黨桃園市長參選人賴香伶傻眼，台鐵協調廠商縮短工期150天，但仍要5個月，裝好已是冬天，網友嘆不如改換暖氣。賴香伶今前往車站會勘，量測發現候車處高溫飆35度，要求縮短工期。台鐵緊急研擬短期方案，將增設4台水冷扇或落地型空調。

因應桃園鐵路地下化工程，交通部鐵道局建置桃園臨時站104年完工，移交台鐵局啟用，未料6年前就頻傳冷氣故障，接手維護的台鐵桃園車站發包維修，卻老修不好，3年前更傳出僅剩送風功能，由於臨時站未來等地下化工程完工後須拆除，冷氣產權屬鐵道局工程項下，並非台鐵，台鐵協調鐵道局更換冷氣，未獲回應，因此台鐵去年尋找財源籌措經費，今年自行發包採購新空調系統和冷氣主機，6月決標，預計8月開工，不過工期需要200個工作天。

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由於盛夏無冷氣，讓旅客和台鐵員工熱爆，賴香伶昨(7/13)在臉書開炮，台鐵緊急協調廠商縮短工期為150天，不過仍要5個月，新空調系統完工後已是冬天，讓網友感嘆不如改採購暖氣。

賴香伶今帶隊前往桃園站會勘，並以測溫槍實測候車處達攝氏35度高溫，賴香伶呼籲台鐵縮短工期、研議施工期替代方案，降低對旅客、現場工作人員的高溫危害。

▲台鐵桃園站冷氣故障，目前採水冷扇因應。（圖／賴香伶辦公室提供）

台鐵表示，目前內部針對短期替代方案已有討論，目前室外靠近剪票口已有2台、室內1台共3台水冷扇外，也已評估再增設4台水冷扇或是落地型空調，因需要考量電源配置、供電容量和設置地點，並要籌措經費，預估1到2周內擬出替代方案細節，裝設時間則由專業廠商評估，短期先採替代方案因應。

台鐵員工表示，因桃園站為中央空調冷氣，臨時車站空調主機都裝設在屋頂，壓縮機輸送出來冷風透過送風機和管道送到各個場域，也因此招標全面換新空調需要更換屋頂主機，另管線也要維修保養或更新零組件，而主機並無現成，須依採購案量身訂做，需時間客製訂製外，主機吊掛作業考量鄰近車站和高壓電車線，臨軌工程無法白天施作，因此以夜間封鎖路線斷電施工，每天夜間施工時間只有4到5小時，所費時間比較多，不過仍會持續與廠商協商，希望可以再縮短工期，目標希望在4個月內可試運轉，先讓車站有冷氣，後續再持續完成管線保養和維修。